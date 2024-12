Truffe online: fate attenzione alle offerte sui farmaci per dimagrire

Le truffe online legate ai farmaci per la perdita di peso, come Ozempic e Wegovy, stanno registrando un preoccupante aumento del 200% nel 2024. La combinazione tra la crescente domanda di questi medicinali e le difficoltà di accesso, causate da prezzi proibitivi e problemi di approvvigionamento, ha creato un terreno fertile per i truffatori.

Questi criminali approfittano del desiderio delle persone di accedere ai farmaci a prezzi più accessibili, proponendo offerte irresistibili che, nella maggior parte dei casi, si rivelano inganni. Spesso, i medicinali acquistati si rivelano essere farmaci completamente diversi, come insulina, soluzioni saline o antistaminici, e in alcuni casi non viene consegnato nulla.

Le piattaforme social, come TikTok, giocano un ruolo significativo nella diffusione di queste truffe. Gli algoritmi di queste piattaforme promuovono contenuti simili a quelli già cercati dagli utenti, favorendo la visibilità di annunci fraudolenti che attirano potenziali vittime.

Il rischio dell'utilizzo di alcuni farmaci non è solo economico

Ci sono diversi segnali che possono aiutare a riconoscere una potenziale truffa. Tra questi, la vendita di farmaci senza richiedere una prescrizione medica, un requisito essenziale per i medicinali per la perdita di peso. Un altro indizio è il tentativo dei truffatori di spostare le comunicazioni su app di messaggistica come Telegram, dove è più difficile tracciare le loro attività.

Prezzi sospettosamente bassi, metodi di pagamento non convenzionali come Bitcoin o carte regalo, e imballaggi che provengono dall’estero sono ulteriori elementi che dovrebbero insospettire gli utenti. Le conseguenze di cadere vittima di queste truffe non sono solo economiche. Assumere farmaci contraffatti o non regolamentati può mettere seriamente a rischio la salute.

Per evitare di essere truffati, è fondamentale acquistare i farmaci solo da fonti autorizzate, verificare sempre la provenienza del prodotto e diffidare di offerte troppo allettanti. Segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti è essenziale per contrastare il fenomeno e proteggere non solo se stessi ma anche altri potenziali vittime. La vigilanza è la chiave per evitare spiacevoli conseguenze.