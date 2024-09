Truffe online: David Riondino dà colpa alle banche, rubati 11mila€

L'attore e cantante David Riondino ha riferito alla stampa di aver subito un raggiro telefonico da 11mila euro da un finto operatore di Nexi e ha accusato le banche, indicando quanto quest'ultime dovrebber proteggere di più i loro clienti. Le truffe online, come dimostra quest'ultimo caso, sono in continua crescita, e sempre più persone vengono ingannate da malintenzionati che approfittano della nostra fiducia e della facilità con cui ci connettiamo al mondo digitale. Ma come possiamo tutelarci da questi attacchi sempre più sofisticati?

Tra le truffe più diffuse c'è il phishing, una tecnica che consiste nell'invio di email o messaggi ingannevoli, spesso camuffati da comunicazioni ufficiali di banche o aziende affidabili. Questi messaggi invitano a cliccare su link o scaricare allegati che possono compromettere la sicurezza del nostro dispositivo, permettendo ai truffatori di accedere alle nostre informazioni riservate.

Un'altra pratica comune è lo spoofing, in cui il truffatore si spaccia per un rappresentante di una banca o di un'altra istituzione, con l'obiettivo di ottenere informazioni personali. Potrebbe chiamarci o inviarci un messaggio affermando che sono state riscontrate attività sospette sul nostro conto, spingendoci a rivelare dati sensibili.

Adottare le giuste precauzioni

Per proteggersi da questi rischi, è essenziale adottare alcune precauzioni. Prima di tutto, bisogna evitare di cliccare su link o aprire allegati presenti in email o messaggi non richiesti. Se non si è sicuri dell'origine del messaggio, è meglio ignorarlo e verificare la sua autenticità tramite canali ufficiali. È inoltre fondamentale non condividere mai informazioni sensibili come password, codici di accesso o dati della carta di credito, specialmente con chi ci contatta senza preavviso.

Un’altra buona pratica è utilizzare password sicure e complesse, oltre a mantenere aggiornato il software antivirus sui nostri dispositivi, per prevenire eventuali attacchi. È altrettanto importante controllare regolarmente il proprio estratto conto per verificare eventuali transazioni non autorizzate o movimenti sospetti.

In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente la propria banca, utilizzando numeri di telefono o indirizzi ufficiali presenti sul sito web dell’istituto. Ricordiamo che le banche e le istituzioni serie non chiederanno mai di fornire password o codici via email o telefono. Se ricevi una richiesta del genere, è molto probabile che si tratti di una truffa.