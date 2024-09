Truffe iPhone 16: attenzione alle false offerte sul pre-order

Con l'arrivo imminente dell'iPhone 16, l'entusiasmo degli appassionati di tecnologia è alle stelle, ma i cybercriminali non perdono occasione per sfruttare l'attenzione mediatica e ingannare gli utenti più impazienti. Come accade spesso con i lanci di prodotti così attesi, stanno emergendo numerosi tentativi di truffa che mirano a sottrarre denaro e dati personali a chi desidera mettere le mani sul nuovo dispositivo il prima possibile.

Uno dei metodi più diffusi utilizzati dai truffatori consiste nel proporre preordini falsi su siti web fraudolenti. Questi siti, che imitano perfettamente quelli ufficiali, promettono sconti eccezionali e consegne rapide, facendo leva sull'impazienza dei clienti. Tuttavia, dopo aver fornito i dati della carta di credito, l'utente si rende conto di essere stato raggirato: i soldi spariscono, ma l'iPhone 16 non viene mai spedito.

Per proteggersi da queste truffe, è essenziale adottare alcune misure di sicurezza. Prima di tutto, è fondamentale acquistare solo da fonti affidabili, come il sito ufficiale di Apple o rivenditori autorizzati, evitando di cadere nella tentazione di offerte incredibili che potrebbero nascondere un inganno. Bisogna diffidare da promozioni troppo vantaggiose, in quanto spesso sono un'esca per attirare potenziali vittime.

Ulteriori precauzioni da prendere per evitare di cadere vittime di queste truffe

Un'altra precauzione importante è controllare attentamente l'indirizzo URL del sito web su cui si intende effettuare l'acquisto. Inserire manualmente l'indirizzo del sito ufficiale è sempre una buona pratica, evitando di cliccare su link sospetti contenuti in email o pubblicità. Inoltre, non bisogna mai condividere i propri dati personali, come numeri di carte di credito, su siti non sicuri o sconosciuti.

Rimanere informati sulle nuove tecniche di truffa è un altro modo per essere preparati. Olga Svistunova, esperta di sicurezza informatica di Kaspersky, ha sottolineato quanto sia importante mantenere alta la guardia, specialmente durante eventi di grande popolarità come il lancio di un nuovo iPhone. Secondo lei, i criminali contano sul fatto che l'entusiasmo faccia abbassare le difese dei consumatori, quindi la prudenza è essenziale.

Sebbene sia normale essere entusiasti per l'uscita di nuovi prodotti tecnologici, è fondamentale procedere con cautela. Seguire alcune semplici regole di sicurezza può fare la differenza, proteggendo sia i propri dati personali che il proprio denaro dalle truffe online.