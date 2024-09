Truffe bollette: attenzione ad alcune email e alle info richieste

Negli ultimi tempi si sta diffondendo un nuovo tipo di truffa online legata all’invio di bollette false per l'energia elettrica tramite email. I truffatori mirano a ingannare le persone, inducendole a fornire informazioni personali e bancarie che poi vengono utilizzate in modo fraudolento.

Questa truffa sfrutta email che sembrano provenire dalle società di fornitura di energia elettrica, riproducendone con precisione lo stile comunicativo e i loghi ufficiali. Solitamente, questi messaggi contengono importi inesatti o chiedono di aggiornare i dati bancari.

Il vero pericolo, però, risiede negli allegati e nei link presenti all'interno delle email. Questi allegati, infatti, spesso contengono malware, ovvero programmi dannosi che, una volta scaricati, infettano il dispositivo della vittima. In altri casi, cliccando sui link proposti, si viene reindirizzati a siti web creati appositamente per rubare informazioni riservate come password o dati bancari.

Cosa fare per evitare di cadere in queste truffe

Per evitare di cadere in queste trappole, è fondamentale essere estremamente prudenti di fronte a email sospette. Verificare attentamente l'identità del mittente è il primo passo per proteggersi, poiché le vere aziende di energia utilizzano indirizzi email ufficiali e facilmente riconoscibili.

Inoltre, è sempre consigliabile evitare di scaricare file da mittenti non sicuri o sconosciuti, poiché potrebbero contenere virus o malware. Bisogna anche fare molta attenzione a non cliccare su link presenti nelle email, a meno che non si sia certi della loro provenienza e affidabilità. In caso di dubbi, è preferibile contattare direttamente la società fornitrice attraverso i canali ufficiali, come il numero verde o l’area clienti online, per ottenere conferme.

Nel caso si sospetti di essere stati vittima di questo tipo di truffa, è cruciale agire rapidamente. Cambiare le password dei propri account e informare tempestivamente la propria banca e le forze dell'ordine sono misure necessarie per limitare i danni.