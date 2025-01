Truecaller: identificazione chiamante in tempo reale su iPhone

Truecaller, l’app celebre per l’identificazione del chiamante, ha introdotto una novità attesissima per gli utenti iPhone: la possibilità di identificare le chiamate in tempo reale. Questo aggiornamento è stato reso possibile grazie alla nuova funzionalità "Live Caller ID Lookup" di iOS 18, che permette alle app di interrogare i propri server per fornire informazioni sui numeri in arrivo.

L’arrivo di questa tecnologia su iOS rappresenta un traguardo significativo per Truecaller, che vanta una base di utenti rilevante anche su dispositivi Apple. La società ha investito notevoli risorse nello sviluppo della versione iOS della propria app, consapevole dell’importanza strategica di questa piattaforma.

La nuova funzione è progettata per garantire un elevato livello di sicurezza. Il sistema utilizza la crittografia per proteggere i dati degli utenti: le informazioni sui numeri vengono processate in maniera sicura sui server di Truecaller e trasmesse all’app in forma criptata. Nonostante l’efficienza della funzionalità, potrebbero occasionalmente verificarsi lievi ritardi nell’identificazione del chiamante, specialmente in caso di connessioni lente o carico elevato sui server.

Le opzioni d'abbonamento di Truecaller

Truecaller propone diverse opzioni di abbonamento per soddisfare le esigenze degli utenti, tra cui un piano base, un piano famiglia e un piano Gold. Quest’ultimo offre servizi premium come il blocco avanzato delle chiamate e una protezione più robusta contro lo spam. L’introduzione del riconoscimento in tempo reale su iPhone segna un passo avanti significativo per Truecaller, consolidando il suo ruolo di leader nell’ambito dell’identificazione del chiamante.

Grazie a questa innovazione, l’app punta a migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti e a rafforzare la sua posizione in un mercato sempre più competitivo. Con questa nuova funzionalità, Truecaller amplia le sue capacità su iOS. offrendo un servizio ancora più completo e sicuro per la gestione delle chiamate, sia per uso personale che professionale.