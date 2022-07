Trucchi per creare Instagram Stories efficaci

Instagram, negli ultimi anni, ha conquistato il titolo di “vetrina” per influencer, brand e attività che hanno trovato nella piattaforma del circuito Meta un importante trampolino di lancio. Una delle funzionalità più interessanti del social sono sicuramente le stories, la cui particolarità è quella di essere visibili solamente per ventiquattro ore – a meno che l'autore non le metta in evidenza. Sono utilizzate soprattutto per coinvolgere i follower e comunicare in modo molto più libero e aperto rispetto ai semplici post: per questo motivo rappresentano un importante punto di partenza per chi vuole sfondare su Instagram.

Ma come creare Instagram stories originali ed efficaci? A rispondere ci ha pensato la content creator Adele Chiabodo, autrice anche del corso Domestika “creazione di un piano editoriale mensile per Instagram”: 14 lezioni che ti aiuteranno a orientarti nel complesso mondo del social fotografico e – al tempo stesso – a creare il tuo personale piano editoriale mensile per dare una svolta al tuo profilo Instagram oppure il tuo brand. Se vuoi approfondire queste interessanti tecniche di creazione e pianificazione, ti segnaliamo che grazie alla promozione attiva potrai ottenere il corso al prezzo scontato di soli 14,90 euro.

Adele scrive, scatta e pianifica tutti i suoi contenuti seguendo un'accurata gestione molto attenta al dettaglio: questi sono i suoi tre consigli per realizzare Instagram stories originali ed efficaci.

1. Impara la differenza tra post e storie

Quando visualizziamo per la prima volta un profilo, le prime cose che facciamo sono guardarne il feed e le storie, sia quelle attive che in evidenza. Fondamentale per un creator è capirne la differenza: i post sono curati, spesso in palette armoniose con il resto in grado di regalare un risultato visivo che si mostra a colpo d'occhio; le storie, al contrario, si pongono con un atteggiamento completamente diverso, come uno spaccato di quotidianità che regaliamo ai nostri follower, ma che comunque deve seguire lo stesso stile dei nostri scatti.

2. L'orario di pubblicazione non fa la differenza

A differenza dei post, secondo Adele non esiste davvero un momento migliore per condividere le stories. L'importante è che la pubblicazione sia sempre coerente a ciò che stai vivendo e che il tuo profilo non resti per troppo tempo senza nessun aggiornamento. Parliamo di aggiornamento perché, come sottolinea la content creator, è molto importante tenere aggiornati i follower per creare una sorta di connessione. Così facendo aumenterai la loro curiosità.

3. Edita i tuoi contenuti

Anche le storie, proprio come i post, vanno curati nel dettaglio. Il consiglio di Adele è quello di trovare soggetti ricorrenti e riprendere il tutto con un'inquadratura che sia il più possibile sempre simile ma, al tempo stesso, sii pronto ad abbandonarti alla novità. Ricorda che il formato utilizzato nelle stories è in 9:16, più grande e rettangolare di un normale post. Per l'editing, sono due le strade: mantieni sempre stessi filtri e colori per enfatizzare una coerenza visiva oppure rompi completamente con il feed. Fai attenzione, infine, a non mischiare troppo le tecniche durante l'arco della giornata.

Questi consigli di Adele ti sono stati utili? Se la risposta è sì, potrebbe interessarti approfondire ancora di più l'argomento in autonomia attraverso il corso ideato proprio dalla content creator torinese. In sole 14 lezioni scoprirai insieme a lei come creare un piano editoriale mensile in modo facile e veloce, mettendo a fuoco i tuoi obiettivi di comunicazione e analizzando gli elementi più importanti per gestire e pubblicare contenuti di successo. Perfetto per chi desidera sponsorizzare il proprio brand oppure per aspiranti influencer. Il corso è disponibile per un tempo limitato al prezzo promozionale di 14,90 euro, a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

