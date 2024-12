Troppe password da ricordare? Affidati a un password manager

Profili social, home banking, e-commerce, siti di lavoro; quante password e credenziali d’accesso dovremmo ricordarci ogni giorno per utilizzare siti, app e servizi online? Tante, troppe, con il rischio o di dimenticarle o, per evitare questo fastidio e problema, di utilizzare sempre le stesse. Una condizione estremamente favorevole per gli hacker. La soluzione esiste ed è quella di ricorrere a un password manager; Norton lo ha integrato in tutti i suoi piani antivirus in promozione con sconti fino al 66%.

Cos’è un password manager e perché sceglierne uno

Il password manager è un software sviluppato per memorizzare, gestire e proteggere le credenziali d’accesso ai vari servizi online. È uno strumento nel quale tutte le password vengono salvate in un sistema crittografato, quindi, sicuro, che con una sola password (che spesso può essere anche l’autenticazione biometrica) consente di accedere a tutte le altre. Senza doversele ricordare e potendo prevedere password complesse. Inoltre il password manager si occupa anche di inserire automaticamente i dati di accesso su siti e app (con notevole risparmio di tempo) e generare password sicure con lettere, numeri e caratteri alfanumerici così da renderle uniche e inaccessibili.

Proprio in virtù dell’importanza di questo servizio Norton lo integra in tutti i suoi piani d’abbonamento per gli antivirus. Ecco le soluzioni disponibili:

Norton AntiVirus Plus – (1,67€ al mese - 19,99€ il primo anno) – SCONTO 42%

– (1,67€ al mese - 19,99€ il primo anno) – SCONTO 42% Norton 360 Standard – (2,5€ al mese - 29,99€ il primo anno) – SCONTO 60%

– (2,5€ al mese - 29,99€ il primo anno) – SCONTO 60% Norton 360 Deluxe – (2,92€ al mese - 34,99€ il primo anno) – SCONTO 66%

– (2,92€ al mese - 34,99€ il primo anno) – SCONTO 66% Norton 360 Advanced – (3,75€ al mese - 44,99€ il primo anno) – SCONTO 66%

Oltre al password manager gli abbonamenti Norton offrono la protezione contro virus, malware, ransomware e hacker per 1, 5 o 10 dispositivi, lo spazio in cloud (2 GB, 10 GB, 50 GB o 200 GB) e una serie di servizi aggiuntivi per rendere la navigazione e l’uso dello smartphone e del PC il più sicura possibile. Approfitta subito degli sconti fino al 66% per il tuo prossimo antivirus e password manager.

