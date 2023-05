Treppiede CIRYCASE per smartphone: OTTIMA OFFERTA del 39% ora su Amazon

Riprese stabili, scattare al meglio delle foto con autoscatto, o altro, richiedono dei supporti da scrivania e da tavolo stabili e di qualità, per sfruttare al meglio le capacità dei nostri cellulari. Non è facile trovare cavalletti e treppiedi di qualità a prezzi bassi, soprattutto che sfruttino alcune chicche come il controllo a distanza, eppure stavolta avete un'occasione davvero niente male da sfruttare su Amazon: infatti il treppiede per cellulare di CIRYCASE è disponibile in offerta.

Se state cercando un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon in offerta potrete aggiudicarvi il treppiede per Smartphone CIRYCASE a soli 15,29€, con uno sconto del 39% sul prezzo totale di listino e un risparmio di quasi 10,00€.

Treppiede CIRYCASE per smartphone: stabilità ovunque!

Si tratta di un prodotto in lega di alluminio premium, e coperto da gomma ad alta intensità. Molto flessibile, vi permetterà di piegarlo liberamente senza sforzo in ogni angolo, con la possibilità anche di avvolgere le gambe ad altri oggetti per estendere la varietà di inquadrature possibili.

Il Treppiede CIRYCASE per smartphone possiede anche un telecomando per controllare in remoto e scattare video o registrare foto, così da evitare la fastidiosa vibrazione del dispositivo sul supporto, cosa coadiuvata anche con la presenza della vite di bloccaggio per tenere il vostro smartphone ben saldo al supporto.

