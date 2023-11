Trasporta i tuoi dati con l'hard disk portatile da 320GB: PREZZO FOLLE

Un hard disk portatile è un dispositivo di archiviazione esterno progettato per fornire una soluzione comoda e trasportabile per memorizzare dati. Su Amazon, oggi, l'hard disk portatile da 320GB è in sconto del 20% per un prezzo finale davvero irrisorio: 15,90€.

Hard Disk Portatile a 15,90€: un affare top!

L'hard disk portatile di SG ELECTRONICS è una soluzione affidabile per chi cerca una memoria di archiviazione esterna. Con una capacità di archiviazione di 320 GB, offre uno spazio sufficiente per conservare documenti, foto e file importanti.

Questo dispositivo utilizza la tecnologia Solid State per garantire prestazioni efficienti. La sua interfaccia di connessione è tramite USB 3.0, che assicura velocità di trasferimento dei dati di circa 5,0 Gbit/s.

È compatibile anche con USB 2.0, rendendolo versatile e facilmente collegabile a diversi dispositivi, come computer desktop e laptop. Tuttavia, è importante notare che, per utilizzarlo con sistemi operativi Mac OS, potrebbe essere necessaria una riformattazione. Realizzato con materiali di qualità, il dispositivo è portatile e offre una facile installazione grazie alla scocca superiore a scorrimento.

Il LED di stato incorporato indica il corretto funzionamento, l'alimentazione e il trasferimento dei dati, offrendo una chiara indicazione delle operazioni in corso. Con una garanzia italiana e assistenza tecnica garantita, questo hard disk esterno si presenta come una scelta affidabile e conveniente per chi necessita di un'efficiente soluzione di archiviazione esterna.

Oggi, in occasione delle offerte Black Friday, su Amazon è presente uno sconto del 20% sull'hard disk portatile da 320GB per un costo finale di 15,90€. Approfitta di questa vantaggiosissima opportunità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.