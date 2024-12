TrailBase: server applicativo open source basato su Rust

TrailBase è un server applicativo open source estremamente veloce e contenuto in un singolo file, progettato per offrire API fortemente tipizzate, autenticazione integrata e un'interfaccia di amministrazione. Sviluppato utilizzando Rust, SQLite e il motore V8, si distingue da soluzioni dello stesso tipo per la sua efficienza e la semplicità d'uso.

Caratteristiche principali di TrailBase

Oltre ad essere un progetto libero e aperto, il server applicativo assicura:

Performance elevate : grazie all'implementazione in Rust e all'utilizzo di SQLite, TrailBase garantisce prestazioni di alto livello. Ideali per applicazioni che richiedono rapidità in fase di esecuzione.

: grazie all'implementazione in Rust e all'utilizzo di SQLite, TrailBase garantisce prestazioni di alto livello. Ideali per applicazioni che richiedono rapidità in fase di esecuzione. API fortemente tipizzate : offre API con tipizzazione rigorosa, riducendo gli errori e migliorando la coerenza dei dati nelle applicazioni.

: offre API con tipizzazione rigorosa, riducendo gli errori e migliorando la coerenza dei dati nelle applicazioni. Runtime integrato : incorpora un runtime per JavaScript, ES6 e TypeScript basato su V8. Permette quindi l'esecuzione di script direttamente lato server.

: incorpora un runtime per JavaScript, ES6 e TypeScript basato su V8. Permette quindi l'esecuzione di script direttamente lato server. Autenticazione e interfaccia di admin: include meccanismi di autenticazione e un'interfaccia di amministrazione user-friendly per la gestione delle applicazioni.

Struttura del progetto

Il repository di TrailBase ospita tutti i componenti essenziali del progetto, tra cui librerie client, test, documentazione ed esempi. Sono disponibili binari precompilati per Linux e macOS, accessibili tramite le release su GitHub. Inoltre, vengono forniti dei pacchetti client e alcuni container Docker, con supporto a diversi linguaggi tra cui JavaScript, TypeScript, Dart/Flutter e C#/.Net.

Per iniziare a lavorare con TrailBase è possibile utilizzare i binari precompilati o Docker. Con quest'ultimo si può ad esempio creare una directory dedicata e avviare il server con il seguente comando:

$ mkdir traildepot $ docker run -p 4000:4000 --mount type=bind,source=$PWD/traildepot,target=/app/traildepot trailbase/trailbase

Questo comando avvia TrailBase rendendo disponibile l'interfaccia di amministrazione all'indirizzo http://localhost:4000/_/admin . Le credenziali di accesso predefinite sono: admin@localhost e secret .

TrailBase è distribuito sotto OSL-3.0, una licenza di tipo copyleft approvata dall'OSI e scelta per la sua definizione specifica di "opera derivata" che copre solo le modifiche apportate al software stesso.