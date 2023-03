TP-Link Telecamera Wi-Fi da interno: ora IN OFFERTA su Amazon a 29,99 Euro

La sicurezza in casa non è mai troppa, e spesso sono decine i dubbi che ci attanagliano mentre siamo fuori dalle mura domestiche. Che ci sia un nostro fedele amico animale temporaneamente solo, o un allarme che scatta all'improvviso, oppure se ad esempio siete semplicemente nella stanza accanto a cucinare mentre un bambino gioca nella sua cameretta. Sono queste e altre decine le occasioni in cui, oggettivamente, un paio d'occhi in più potrebbero tornare utili, o magari una telecamera da interno facile da usare, come la TP-Link della linea tapo.

Se avete bisogno di un dispositivo di questa portata, sappiate che da oggi su Amazon proprio la telecamera da interno wi-fi TP-Link tapo è disponibile a soli 29,99€, con il 25% di sconto e un risparmio di circa 10,00€.

Telecamera interna Wi-Fi TP-Link: il controllo ovunque

Dispone di una visione notturna fino a ben 8 metri, una risoluzione 3MP Full HD per immagini cristalline, e una rotazione di 360 gradi sull'asse orizzontale. Dispone inoltre di allarme luminoso e acustico integrato, che farà scoraggiare eventuali visitatori indesiderati (grazie anche al rilevatore di movimento integrato).

La telecamera TP-Link da interno tapo C210 è inoltre compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per controllarla tramite i semplici comandi vocali. Inoltre è a disposizione anche l'audio bidirezionale che vi permetterà di comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.