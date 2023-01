TP-Link Tapo P110: il Pack da 4 pezzi a un OTTIMO prezzo su Amazon

Con la tecnologia che avanza, era solo questione di tempo prima che anche la casa in cui viviamo necessitasse di accessori per stare al passo e rimanere all'avanguardia. Sono molti i prodotti atti a facilitarci la vita e a renderla meno pericolosa in tal senso, e oltre agli altri accessori dell'azienda, TP-Link si è dedicata anche a questo, con le sue prese intelligenti Tapo P110.

Se volete effettuare un upgrade che vi aiuti nel monitorare ciò che accade in casa vostra, e soprattutto aiutandovi a calcolare i consumi, potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando: da oggi infatti il pack da 4 prese intelligenti TP-Link Tapo P110 è in offerta su Amazon a soli 39,99€.

TP-Link Tapo P110: la presa intelligente in casa

Si tratta di prese intelligenti che vi permettono di verificare in tempo reali i consumi elettrici e di monitorarli per una migliore gestione dei propri elettrodomestici, un prodotto facile da installare e che si può collegare al router Wi-Fi. Ad esempio, si possono programmare le forniture di energia in base alle necessità.

I dispositivi connessi allo smart plug delle TP-Link Tapo P110 saranno gestibili in modo semplice e rapido dall'applicazione Tapo sul proprio smartphone; inoltre è anche presente il controllo vocale, con il dispositivo che è compatibile sia con Alexa che con l'Assistente Google.

