TP-Link RE700X migliora il vostro Wi-Fi in casa ad un prezzo speciale su Amazon

Se si desidera una copertura Wi-Fi in tutta la casa, un sistema Wi-Fi mesh è un'opzione eccellente. Questo tipo di sistema utilizza molti router che comunicano tra loro per formare un'unica rete estesa. Un range extender di base può essere una scelta molto più economica di un sistema mesh se avete semplicemente bisogno di migliorare il Wi-Fi in una o due stanze, come la camera da letto al piano superiore o la casetta in giardino.

Anche se il nuovo TP-Link RE700X costa un po' di più, offre prestazioni adeguate grazie al Wi-Fi 6 dual-band a 3,0Gbps, che lo rende più che in grado di gestire attività online intensive come il gioco e lo streaming video. Il TP-Link RE700X è davvero semplice da configurare grazie all'app Tether, disponibile sia per iOS che per Android. Inoltre, dispone di una serie di funzionalità che possono migliorare la velocità e la portata della connessione Wi-Fi. Considerato l'attuale clima economico, dispone anche di strumenti che consentono di ridurre il consumo di energia.

Il nuovo TP-Link RE700X si distingue facilmente dal vecchio TP-Link RE605X per il fatto che le due massicce antenne esterne del RE700X sono state spostate all'interno del corpo, rendendo il RE700X notevolmente più compatto. Il range extender si collega a una presa a muro standard e non presenta antenne esterne antiestetiche. Il TP-Link RE700X non si limita a migliorare il segnale wireless, ma fornisce anche una connessione via cavo senza ritardi per dispositivi come laptop o console di gioco grazie al singolo connettore Gigabit Ethernet.

Tuttavia, l'applicazione di TP-Tether Link per iOS e Android rende l'installazione e il funzionamento un gioco da ragazzi. È possibile scaricare immediatamente l'applicazione scansionando un codice QR e, se necessario, il sito web di TP-Tether Link contiene anche file di guida video. Il TP-Link RE700X crea una rete separata sulle bande a 2,4GHz e 5,0GHz; si può scegliere se utilizzare lo stesso SSID e la stessa password della rete Wi-Fi normale o se crearne uno unico per ciascuna.

Se si sceglie questa strada, la nuova rete RE700X avrà le lettere "EXT" aggiunte al suo nome per indicare che si tratta di una versione "estesa" dell'originale. TP-Link RE700X creerà una rete separata con lo stesso nome della rete principale, ad esempio "Funky Wifi EXT" se la rete principale si chiama "Funky Wifi".

