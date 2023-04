TP-Link RE190 Mesh WiFi: il ripetitore Wi-Fi ora in OFFERTA su Amazon

TP-Link negli anni si è destreggiata in modo che ben conosciamo nel campo della connettività wireless. Sono molti infatti i prodotti dell'azienda che sono entrati nelle nostre case senza neanche ce ne rendessimo conto, soprattutto quando il Wi-Fi è diventato una realtà indiscutibile per la nostra vita, tra smartphone, smart TV e così via. Un prodotto che si è fatto strada tra quelli più venduti è il ripetitore TP-Link RE190 Mesh Wi-Fi.

Se siete interessati a questo prodotto, sappiate che da oggi su Amazon il ripetitore TP-Link RE190 Mesh Wi-Fi è in offerta a solo 19,99€, con il 23% di sconto sul prezzo di listino.

Ripetitore TP-Link RE190 Mesh Wi-Fi: connessione al top

Si tratta di un prodotto che sfrutta il Wi-Fi AC750, con velocità combinata dual band fino a 300Mbps in 2.4GHz e 450Mbps in 5GHz. Potrete quindi contare in tutta la vostra abitazione su una ampia copertura, incrementando il segnale wireless in aree prima inaccessibili o difficili da raggiungere. Per rilevare la potenza del segnale del router e per aiutarvi nella collocazione dell'extender, è presente un indicatore luminoso al LED.

Questo ripetitore TP-Link RE190 Mesh Wi-Fi gode poi di ottima compatibilità con ogni router Wi-Fi e access point wireless. Infine, come tutti i dispositivi di questa generazione che si rispettino, grazie alla Tether APP sarà gestibile in modo intuitivo da dispositivi iOS o Android.

