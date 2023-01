Tp-Link Deco M4 ti aiuterà a potenziare il Wi-Fi di casa ad un prezzo misero su Amazon

Il prodotto Deco M4 di TP- Link è il kit WiFi più economico che TP-Link abbia mai realizzato e uno dei più economici del suo genere sul mercato. Mentre i kit WiFi mesh sono stati tradizionalmente piuttosto costosi, il nuovo Deco M4 cerca di cambiare le carte in tavola rendendo la tecnologia accessibile a un pubblico molto più ampio. Acquistalo su Amazon a soli 79,99€ invece di 139,99€.

TP-Link Deco M4 è disponibile in una confezione da due. Sono intercambiabili e l'utilizzo di entrambi aumenterà la portata del WiFi di casa. L'unità principale sarà collegata al modem del provider di servizi Internet, mentre l'unità supplementare potrà essere installata in qualsiasi punto della casa per fornire una copertura più ampia alle reti wireless.

Per aumentare la portata di una rete WiFi, spesso si utilizzano i ripetitori. Un ripetitore WiFi, tuttavia, presenta alcuni svantaggi. A causa della mancanza di connettività con il router principale, la maggior parte dei ripetitori WiFi funziona male. Inoltre, un buon sistema WiFi mesh dovrebbe essere dotato di un software di gestione della rete per mantenere il traffico fluido. Rispetto al Deco M5, il Deco M4 è privo di un set completo di strumenti Homecare ma fortunatamente conserva ancora una delle caratteristiche migliori della serie Deco, ovvero il roaming rapido. Questa funzione garantisce una velocità di roaming nettamente superiore.

È necessario utilizzare l'applicazione Deco per configurare il Deco M4, come per gli altri sistemi WiFi mesh Deco di TP-Link. A differenza di Deco M5, Deco P7 o Deco M9 Plus, che possono essere rilevati istantaneamente dall'app tramite Bluetooth, Deco M4 richiede una connessione esplicita al WiFi di Deco M4 durante la configurazione. I router Deco M4 consentono di riservare gli indirizzi IP tramite DHCP e di inoltrare le porte. Inoltre, TP-Link offre un servizio DDNS gratuito. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

