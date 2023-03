TP-Link Box 4G: su Amazon da oggi SUPER OFFERTA sul router 4G

Avere una connessione stabile è importante, ma è altrettanto importante (se non indispensabile) avere un apparecchio in casa o a lavoro per sfruttarla al meglio. Questa caratteristica ha poi assunto un ruolo ancora più incisivo negli ultimi anni, con l'aumento esponenziale dei prodotti in casa che sfruttano la connessione tramite Wi-Fi (come gli smartphone o le smart TV), una grande comodità, che però richiede anche una certa qualità. TP-Link come sempre quando si tratta di connettività, viene in nostro aiuto, come col TP-Link Box 4G LTE.

Se siete in cerca di un apparecchio simile, sappiate che da oggi su Amazon in offerta potrete acquistare il TP-Link Box 4G LTE a soli 89,90€, con uno sconto del 31% sul totale e un risparmio di circa 40,00€ per il vostro portafoglio.

TP-Link Box 4G LTE: velocità ovunque

Questo prodotto supporta 4G+ Cat6 per aumentare la velocità fino a 300 Mbps, e potrete Inserire al suo interno la vostra scheda SIM per godervi i film in HD senza interruzioni, oppure scaricare file in pochi secondi, o ancora giocare online senza latenza. Dispone inoltre di 2 antenne 4G esterne, e 4 porte gigabit Ethernet.

Il TP-Link Box 4G LTE non ha bisogno di alcuna configurazione, ed è compatibile con le SIM di oltre 100 paesi. Con questo apparecchio potrete inoltre creare una rete WiFi Mesh affidabile ed economica che copre tutta la casa, sfruttanto altri prodotti TP-Link OneMesh come il ripetitore WiFi RE300.

