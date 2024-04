Torna in forma: SOLO 19€ per Smartwatch con 112 opzioni SPORT per te!

Vuoi tornare in forma grazie a un piccolo ma costante alleato spendendo solo 19,99€? Eccoti accontentato: Asmoda Smartwatch è qui per portare il divertimento al tuo polso!

Con una vasta gamma di funzionalità, tra cui un Saturimetro (SpO2), un Contapassi, un Cardiofrequenzimetro, e persino la possibilità di effettuare chiamate Bluetooth, questo orologio è un vero e proprio compagno di avventura per tutti i giorni. E la ciliegina sulla torta? Un prezzo così basso che ti convincerà immediatamente!

Un Smartwatch per tutte le occasioni

Che tu stia facendo jogging al parco, controllando la tua frequenza cardiaca durante una sessione di allenamento, o semplicemente ricevendo le notifiche sul tuo smartphone, l'Asmoda Smartwatch è pronto a seguirti ovunque tu vada. Con 112 modalità sportive diverse e un grado di protezione IP68, puoi essere sicuro che questo smartwatch non ti lasci mai a piedi, nemmeno durante le tue avventure più estreme.

Dotato di unsaturimetro per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, un Contapassi per tenere traccia dei tuoi passi giornalieri, e un Cardiofrequenzimetro per monitorare la tua salute cardiaca, questo smartwatch è come avere un personal trainer direttamente al polso. E con la possibilità di effettuare chiamate Bluetooth senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca, hai tutto ciò di cui hai bisogno, letteralmente al tuo polso!

Ottieni una vasta gamma di funzionalità, un design elegante e un prezzo ridicolmente basso di soli 19,99€: questo smartwatch è una scelta vincente in ogni situazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.