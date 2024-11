Tor Project chiede agli utenti 200 bridge WebTunnel entro il 2025

Il Tor Project ha chiesto alla sua comunità di stabilire 200 bridge WebTunnel per aiutare gli utenti in Russia a connettersi al web libero. L'appello arriva dopo che le autorità russe hanno bloccato i bridge Tor, rendendo alcuni bridge non disponibili a molti utenti. L'organizzazione ha ricevuto di recente segnalazioni dai suoi utenti russi secondo cui Tor era inaccessibile. Questi attacchi includono la rimozione di app di elusione dagli app store e il targeting di provider di hosting di bridge e trasporti collegabili. Per chi non lo sapesse, i bridge sono un'impostazione opzionale nel Tor Browser che in genere non è necessaria a meno che non si viva in un paese repressivo che censura Tor.

Ci sono diverse opzioni disponibili per provare a connettersi a Tor. Tuttavia, le autorità sono in grado di bloccare tali tentativi. I bridge WebTunnel sono un nuovo tipo di bridge che il Tor Project ha reso disponibile quest'anno. Questi mascherano il traffico che li attraversa come traffico ordinario, rendendolo più difficile da rilevare e consentendogli di eludere i censori.

Tor Project: maglietta gratis agli utenti che impostano più di 5 bridge

Il Tor Project afferma che desidera che la sua community installi 200 di questi bridge entro la fine dell'anno. Ciò permetterebbe agli utenti russi di accedere al web libero. La Russia ha provato per la prima volta a bloccare Tor nel 2021, ma non è riuscita a impedire agli utenti di accedere online tramite bridge. Obfs4 è il trasporto collegabile più popolare per andare su Tor nel paese, ma è bloccato su alcune reti 4G. Inoltre, un altro protocollo chiamato Snowflake è stato parzialmente bloccato in Russia.

Quando WebTunnel è stato lanciato quest'anno, c'erano solo 60 bridge. Oggi, questo numero è salito a 143 bridge, ma vuole arrivare ancora più in alto. Ecco perché Tor Project ora chiede a più membri della sua comunità tecnica di impostare bridge WebTunnel. Per coloro che impostano 5 o più bridge, regalerà una maglietta gratuita. Gli utenti che intendono dare una mano possono trovare le istruzioni per configurare un bridge sul sito ufficiale del progetto.