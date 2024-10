Tor Browser 14.0 arriva con nuove opzioni di sicurezza

Il nuovo Tor Browser 14.0 è ufficialmente arrivato ed è disponibile per il download dal sito web del Tor Project. Questa ultima versione stabile, basata sulla serie Mozilla Firefox 128 ESR (Extended Support Release), integra un anno di aggiornamenti dal team di sviluppo. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti noteranno cambiamenti sottili ma di impatto, soprattutto per quanto riguarda design e funzionalità. La nuova versione eredita la tipografia aggiornata da Firefox, con titoli più pesanti e altezze di riga modificate per una migliore accessibilità. Oltre agli aggiornamenti visivi, Tor Browser ha affrontato sfide tecniche significative. Alcuni risultati chiave includono il consolidamento della base di codice Android, il miglioramento della riproducibilità APK, la riduzione delle dimensioni APK. Infine, è stato anche migliorato il modo in cui Tor Browser falsifica il suo user agent per garantire la privacy dell'utente.

Questa release apporta anche miglioramenti all'usabilità senza compromettere la privacy. Gli utenti possono ora usufruire di funzionalità come picture-in-picture e screenshot, comodità che in precedenza erano state limitate a causa di problemi di privacy.

Tor Browser 14.0: le novità per gli utenti Android

Un notevole miglioramento in Tor Browser 14.0 è l'introduzione della funzionalità "Nuovo circuito per questo sito" per Android. Gli utenti hanno ora un'opzione più semplice e mirata per richiedere nuovi circuiti senza reimpostare completamente la propria identità. In precedenza, il Tor Project aveva annunciato che la versione 13.5 sarebbe stata l'ultima versione principale a supportare Windows 7, 8 e 8.1, nonché macOS 10.12-10.14. Tuttavia, le circostanze sono cambiate e gli utenti di queste vecchie piattaforme continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza critici almeno fino a marzo 2025. Ciò è possibile grazie all'estensione del supporto di Mozilla per Firefox ESR 115, che consente a Tor Browser 13.5 di continuare a ricevere patch fondamentali.

Come per ogni versione importante, Tor Browser 14.0 presenta alcuni problemi noti. Gli utenti Android che hanno installato il browser tramite il repository F-Droid del Guardian Project potrebbero riscontrare difficoltà nell'aggiornamento a causa di un problema irrisolto con il repository. Nel frattempo, gli utenti possono scaricare la versione aggiornata direttamente dal sito web di Tor Browser oppure utilizzare Google Play, dove è disponibile l'aggiornamento. Infine, gli utenti Windows che eseguono Tor Browser in modalità compatibilità su Windows 10 o 11 potrebbero scoprire che il browser identifica erroneamente il sistema come Windows 7, impedendo l'aggiornamento alla versione 14.0. Per risolvere questo problema, bisogna assicurarsi che la modalità compatibilità sia disattivata prima di procedere con l'aggiornamento.