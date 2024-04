Top mouse da gaming in offerta durante la Gaming Week di Amazon

Siamo in piena Gaming Week e in questo articolo andremo a scoprire quelli che sono i migliori mouse da gaming in offerta, una top 5 di prodotti di altissima qualità.

Top 5: mouse in offerta su Amazon per la Gaming Week

Sono tre i brand presenti in questa top 5, si tratta di Logitech, garanzia da sempre di prodotti di qualità e affidabili, Corsair, perfettamente in linea con il gaming di altissima qualità e Trust, per dei prodotti a prezzi modici ma molto affidabili. Bando alle ciance proseguiamo:

Logitech G G502: il primo articolo di questa top 5 è un mouse molto affidabile e compatto oltre che ergonomico targato Logitech, con un design aggressivo al punto giusto. Lo sconto applicato per questa Gaming Week è molto significativo, si tratta del 50% per un costo finale di 21,23€.

Logitech G203: rimaniamo in casa Logitech, con un prodotto questa volta cablato sempre dell'azienda svizzera. In colorazione bianca risulterà un vero e proprio gioiello sulla vostra scrivania della vostra stanza da gaming con, inoltre, illuminazione RGB. Sconto attivo del 35% per un costo totale di 22,65€.

Corsair M75: Corsair è un brand specializzato nella produzione di dispositivi legati al mondo del gaming sono due i mouse selezionati per questa top 5. Il primo è l'M75 che si presenta con un design molto sobrio ma una qualità indubbia oltre che una precisione al millimetro. Sconto attivo del 18% e costo finale di 89,99€.

Corsair Nightsabre: questo mouse Corsair, invece, presenta un design completamente opposto, decisamente più d'impatto con diversi led RGB e dei "tagli" che delineano un aspetto accattivante. Lo sconto attivo per questa Gaming Week è del 29% per un prezzo finale di 119,99€.

Trust Gaming GXT 923: Trust è un'azienda che riesce spesso ad offrire dei prodotti di qualità a prezzi modici e questo è il caso di questo mouse che viene proposto con uno sconto interessante del 16% per un costo totale di 24,99€. Si tratta di un mouse ergonomico e leggero.

Questa era una top 5 di quelli che sono i migliori mouse da gaming in offerta su Amazon in occasione della Gaming Week.

