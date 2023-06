La sicurezza è un argomento su cui non si scherza ed è necessario dotarsi degli strumenti giusti per evitare situazioni che possono essere anche tragiche. La salute del tuo piccolo è importante e per assicurarti che non gli accada nulla devi dotarti del dispositivo anti abbandono TIPPY PAD. Adesso su Amazon lo trovi anche ad un prezzo super scontato del 58%. Questo significa che lo paghi molto meno della metà.

Dal costo di 59,99 euro tu adesso lo paghi solamente 24,99 euro. Un prezzo davvero irrisorio se confrontato con la salute del tuo bambino. Scegliendo il dispositivo TIPPY PAD non solo scongiuri pericoli per la vita di tuo figlio ma risparmi anche ben 35 euro.

Dispositivo anti abbandono TIPPY PAD: la sicurezza del tuo bambino ad un prezzo irrisorio

Il dispositivo TIPPY PAD costituisce un sistema anti abbandono del tutto conforme alla legge 122/2019. Ed è facilmente installabile sui seggiolini auto, ed ha avuto un esito positivo al crash test.

Ma come funziona questo sistema? Il cuscinetto, posizionato sul seggiolino, rileva la presenza del bambino dialogando via Bluetooth con l’apposita applicazione e lanciando un primo livello di allarme, sonoro e visivo, sullo smartphone qualora l’adulto lasciasse la vettura con il bimbo a bordo. Se l’adulto non vede la notifica e quindi non torna indietro entro un tempo di 40 secondi, il sistema farà partire in automatico 2 sms a due numeri di emergenza con geolocalizzazione dell’allarme nei pressi dell’auto. Questo è quindi un allarme di livello 2. Nel complesso quindi in pochi minuti diverse persone saranno informate della situazione. Questo dispositivo è senza fili, la durata della batteria è stimata in 4 anni con un uso medio di 2 ore al giorno.

La salute del tuo bambino è importantissima. Scegli il dispositivo migliore e acquistalo ora su Amazon.

