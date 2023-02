Tiny11: Windows 11 per PC meno performanti

Nelle scorse ore è stata annunciata e resa disponibile Tiny11, una versione di Windows 11 che può funzionare in modo appropriato sui PC aventi specifiche tecniche inferiori rispetto ai requisiti di sistema. Infatti, usa solo 8 GB dello spazio sull’unità di archiviazione, il file ISO ha un peso di appena 3 GB e offre buone prestazioni anche con 2 GB di RAM.

Tiny11 funziona con 8 GB di storage e 2 GB di RAM

Lo scopo è ovviamente quello di rendere Windows 11 compatibile e ben funzionante con tutti i computer, anche quelli di vecchio corso e che quindi non dispongono di requisiti tecnici adeguati.

Gli sviluppatori asseriscono che all'interno del pacchetto di installazione di Tiny11 c'è "tutto quello di cui si ha bisogno per un'esperienza d'uso comoda, senza il software inutile e il disordine di un'installazione Windows standard".

Va tuttavia tenuto conto del fatto che sul sistema mancano alcune applicazioni come Microsoft Edge e Internet Explorer, ma sono presenti software quali Calcolatrice, Blocco note e Paint. C'è pure il Microsoft Store, per installare le applicazioni Windows e gli strumenti di cui si può avere necessità. Sono state poi applicate delle modifiche a basso livello, come l’uso forzato dell’account locale.

Un’altra cosa molto importante da considerare è che Tiny11 non è serviceable, per cui non solo non è possibile installare i nuovi aggiornamenti con feature (bisogna attendere una nuova versione di Tiny11 per accedere alle nuove feature), ma non è neppure possibile installare gli aggiornamenti di sicurezza tradizionali via Windows Update.

Il download di Tiny11 può avvenire dalla pagina Web dedicata. Ovviamente, per poter funzionare Tiny11 richiede sempre una chiave di licenza per Windows 11, la quale può anche essere reperita su Amazon.

