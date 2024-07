Crowdstrike ha causato il guasto informatico su tutti i PC

Un problema tecnico con un aggiornamento del software Crowdstrike ha causato guasti informatici su larga scala in tutto il mondo, colpendo aziende, banche e persino aeroporti. Il malfunzionamento è dovuto a un aggiornamento del software Falcon Sensor di Crowdstrike, progettato per prevenire attacchi informatici.

Tuttavia, questo aggiornamento ha causato arresti anomali su dispositivi Windows, bloccando i computer e mostrando una schermata blu che impediva il riavvio. Questo problema ha avuto un impatto significativo su aziende di tutto il mondo, causando notevoli disagi e interruzioni del servizio.

Crowdstrike ha prontamente riconosciuto il problema e sta lavorando attivamente per trovare una soluzione. L'azienda ha già rilasciato una patch per correggere l'aggiornamento difettoso. Tuttavia, esperti di sicurezza informatica avvertono che il problema potrebbe richiedere più di qualche ora per essere risolto completamente. In risposta all'incidente, il Nucleo per la cybersicurezza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale italiana si è riunito per valutare la situazione e fornire supporto agli operatori coinvolti.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024