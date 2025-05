TikTok: una nuova funzione inviterà gli adolescenti a lasciare l'app dopo le 22:00

Una delle piattaforme social più amate dei giovani, TikTok, compie un passo avanti nel migliorare il benessere digitale dei suoi utenti più piccoli. In una mossa volta a promuovere abitudini più sane e a rispondere alle crescenti preoccupazioni sulla salute mentale dei ragazzi, TikTok ha introdotto nuove funzionalità che combinano tecnologia e benessere, rivolgendosi in particolare agli adolescenti.

TikTok: il programma "wind down"

Un aggiornamento significativo riguarda il programma “wind down”, che ora è disponibile per tutti gli utenti sotto i 18 anni. Questo strumento, già testato in passato, è stato ampliato per includere non solo musica rilassante, ma anche sessioni di meditazione guidata. Queste sessioni, progettate per favorire un sonno di qualità, inizieranno automaticamente a partire dalle 22:00, un orario strategico per aiutare i giovani a staccarsi dagli schermi prima di dormire.

I dati forniti dalla piattaforma evidenziano il successo dell'iniziativa: il 98% degli utenti sotto i 16 anni ha scelto di mantenere attiva questa funzione dopo averla provata. Per garantire un maggiore impatto, TikTok ha aggiunto un secondo avviso a schermo intero per chi ignora il primo promemoria, sottolineando il suo impegno a promuovere comportamenti responsabili.

TikTok: "Time Away"

Parallelamente, TikTok ha lanciato lo strumento “Time Away”, pensato per offrire ai genitori un controllo maggiore sull'accesso dei figli all'app. Questo strumento consente di impostare fasce orarie in cui l'applicazione è bloccata, garantendo momenti di disconnessione. Anche gli utenti adulti possono beneficiare di queste novità, grazie all'opzione “Orari di sonno”, disponibile nelle impostazioni di gestione del tempo.

Questi sviluppi arrivano in un momento cruciale per TikTok, che negli Stati Uniti sta affrontando una possibile interdizione se non cederà le sue operazioni americane entro il 19 giugno. La scelta di investire nel benessere digitale sembra quindi essere parte di una strategia più ampia per rispondere alle critiche sul ruolo dei social media nella salute mentale dei giovani.