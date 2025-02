TikTok scompare dalle smart TV: le aziende rispettano il divieto

Le principali aziende tecnologiche hanno deciso di adeguarsi al divieto imposto dal governo degli Stati Uniti, rimuovendo l’app TikTok dai sistemi operativi delle proprie smart TV. Nonostante l’ordine esecutivo firmato dall’allora presidente Donald Trump, che prevedeva un periodo di transizione di 75 giorni prima dell’entrata in vigore della restrizione, marchi come Samsung, LG, Vizio, Amazon, Google e Apple hanno scelto di eliminare l’applicazione prima della scadenza del termine.

Il blocco ufficiale di TikTok per le smart TV è entrato in vigore il 19 gennaio, e da quel momento l’app non è più disponibile per il download. Ad esempio, gli utenti di LG hanno ricevuto notifiche che informavano dell’impossibilità di scaricare o aggiornare l’applicazione sui propri dispositivi.

Amazon, dal canto suo, ha eliminato TikTok dal sistema operativo Fire TV, mentre Google ha rimosso l’app dal Play Store, impedendone l’installazione su diversi televisori compatibili con Android TV. Anche Apple ha seguito la stessa strada, eliminando l’app dal proprio ecosistema per smart TV.

L'app di TikTok per smart TV è stata introdotta nel 2021

L’app di TikTok per smart TV era stata introdotta nel 2021, inizialmente disponibile su Amazon Fire TV, per poi essere ampliata ad altri sistemi. Questa strategia mirava a estendere la portata della piattaforma oltre gli smartphone, offrendo agli utenti la possibilità di guardare i video preferiti su uno schermo più grande e creando nuove opportunità di monetizzazione per la pubblicità. Tuttavia, l’espansione sulle smart TV è stata interrotta a causa delle restrizioni imposte dalle autorità statunitensi.

Nonostante la rimozione dell’app dai principali store digitali, esistono ancora alcune alternative per accedere a TikTok tramite smart TV. Alcuni servizi cloud, come Oracle e Akamai, non hanno aderito al divieto, consentendo agli utenti di visualizzare i contenuti attraverso metodi alternativi. Tuttavia, la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche statunitensi ha scelto di rispettare la normativa, dimostrando la volontà di conformarsi alle leggi vigenti e alle decisioni governative.

Questa mossa segna un’ulteriore limitazione per TikTok negli Stati Uniti, rafforzando le tensioni tra la piattaforma cinese e le autorità americane, che da tempo esprimono preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei dati e alla privacy degli utenti.