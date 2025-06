TikTok lancia globalmente la personalizzazione dei feed con l'AI

La piattaforma social TikTok ha recentemente introdotto nuove funzionalità per offrire agli utenti un maggiore controllo sui contenuti visualizzati nel feed Per Te. Tra le novità principali spicca la funzione chiamata "Gestione Argomenti", che consente di regolare la frequenza con cui appaiono contenuti appartenenti a dieci categorie principali, come:

Sport

Viaggi

Danza

Arti creative

Moda e bellezza

Cibo e bevande

Umorismo

Lifestyle

Animali domestici

Natura

Inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, questa funzione è ora estesa a livello globale.

Come accedere alle nuove funzioni di TikTok

Accedere a questa opzione è semplice: gli utenti possono navigare nelle impostazioni, selezionare “Preferenze contenuti” e poi “Gestisci argomenti”. In alternativa, è possibile regolare il feed toccando il pulsante “Condividi” su un video, scegliendo “Perché questo video” e seguendo le istruzioni per modificare le preferenze tramite un cursore. Grazie a questo strumento, gli utenti possono scegliere la frequenza con cui desiderano vedere contenuti di categorie specifiche, come umorismo o arti creative, migliorando la loro personalizzazione del feed.

Le modifiche non sono immediate

Un aspetto importante è che le modifiche non sono immediate: TikTok avverte che potrebbero essere necessari alcuni giorni affinché le regolazioni siano completamente implementate nel feed Per Te. Inoltre, queste personalizzazioni non influenzano altre sezioni dell’app, garantendo così un’esperienza più mirata senza compromettere l’intera piattaforma.

TikTok potenzia i filtri basati su parole chiave grazie all'AI

Parallelamente, TikTok ha potenziato i suoi filtri basati su parole chiave. Questi strumenti, ora più smart grazie all’intelligenza artificiale, non si limitano a bloccare termini specifici, ma identificano automaticamente contenuti correlati nei sottotitoli, hashtag o descrizioni. Gli utenti possono visualizzare e gestire le parole chiave correlate bloccate, con l’opzione di selezionarle o deselezionarle. Nei prossimi mesi, TikTok raddoppierà il limite di parole chiave filtrabili per utente, passando da 100 a 200, offrendo così una maggiore flessibilità e controllo.

Un'esperienza più sicura e personalizzata

Questi aggiornamenti riflettono l’impegno di TikTok nel garantire un’esperienza più personalizzata e sicura per i suoi utenti. La combinazione di strumenti avanzati basati su AI e opzioni di gestione raffinate rappresenta un passo avanti verso una fruizione dei contenuti TikTok più rilevante e coinvolgente.