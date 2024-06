TikTok introdurrà avatar AI di creator e attori per gli annunci

TikTok ha recentemente annunciato che introdurrà avatar di creator e attori generati dall’intelligenza artificiale per contenuti brandizzati e annunci sulla sua piattaforma. La società sta inoltre lanciando uno strumento “AI Dubbing” per creator e brand, per espandere la portata dei loro annunci e dei contenuti brandizzati. I nuovi "Avatar personalizzati" di TikTok sono progettati per rappresentare un creator o un portavoce del brand. Come ricordato dalla stessa TikTok, i creator possono scegliere di modificare la propria immagine per creare avatar multilingue. Ciò consentirà loro di espandere la propria portata globale e le collaborazioni con i marchi. Inoltre, i brand possono creare avatar del loro portavoce o di un creator con cui hanno collaborato per localizzare le loro campagne globali.

TikTok: le novità di Stock Avatar e AI Dubbing

L’azienda ha anche creato nuovi "Stock Avatar", ovvero avatar precostruiti creati utilizzando attori pagati con licenza per uso commerciale. L'idea alla base di questi avatar è quella di offrire alle aziende un modo per aggiungere un tocco umano ai propri contenuti. TikTok afferma che gli avatar sono creati con attori provenienti da diversi background, nazionalità e lingue. Il lancio dei nuovi tool potrebbe preoccupare alcuni utenti. Tuttavia, TikTok vuole rassicurare anche i più scettici. Con i nuovi avatar AI, i creator potranno decidere se la loro immagine può essere utilizzata o meno. Questi possono anche determinare le tariffe, le licenze e chi può utilizzare il proprio avatar.

Per quanto riguarda il nuovo strumento AI Dubbing, la piattaforma consentirà a creator e marchi di tradurre i propri contenuti in 10 lingue, tra cui inglese, giapponese, coreano e spagnolo. Il tool rileva automaticamente la lingua in un video, quindi trascrive e traduce il contenuto per produrre un video doppiato nella lingua preferita. Secondo TikTok afferma che la nuova funzionalità consente a creator e brand di comunicare con un pubblico globale. Le nuove funzionalità saranno disponibili come parte di “TikTok Symphony”, la suite di soluzioni pubblicitarie dell’azienda basata sull’intelligenza artificiale generativa, lanciata a maggio. La suite include strumenti per aiutare gli esperti di marketing a scrivere script, produrre video e migliorare le risorse attuali. Ad oggi non è ancora chiaro quando tale novità sarà rilasciata a livello globale.