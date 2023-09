TikTok includerà etichette per segnalare contenuti generati dall’AI

TikTok ha annunciato l’arrivo di nuovi strumenti che permettono ai creator di etichettare i post e i video creati utilizzando l’intelligenza artificiale. Le etichette sono applicabili sia ai contenuti realizzati da zero, sia a quelli modificati in maniera significativa grazie all’utilizzo dell’AI. Nelle proprie linee guida, il social network invitava già gli utenti ad utilizzare le etichette per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, tuttavia il nuovo strumento renderà la procedura molto più semplice. TikTok ha inoltre fatto sapere che l’azienda sta effettuando alcuni test per aggiungere una funzionalità capace di etichettare automaticamente questo tipo di contenuti.

TikTok: come funzionano le etichette per i contenuti in AI

L'azienda cinese è consapevole che l’intelligenza artificiale può essere un ottimo strumento per i creator. Tuttavia, questa tecnologia può confondere o fuorviare gli utenti. Le etichette servono proprio ad evitare questo tipo di problema, poiché rendono identificabili i contenuti generati dall’AI e aiutano gli utenti a contestualizzare quel tipo di contenuto. Come spiegato in un post sul intelligenza artificiale: “La nuova etichetta aiuterà i creator a valorizzare le caratteristiche più innovative dei propri contenuti e si potrà applicare a qualsiasi contenuto interamente generato o significativamente modificato dall’IA. Questo faciliterà anche il rispetto della policy sui media sintetici introdotta all’inizio di quest’anno nelle Linee Guida della Community”. Oltre alle etichette, per identificare i contenuti creati in AI (video, audio, foto, ecc.) i creator possono utilizzare le didascalie o gli adesivi.

Come accennato in precedenza, TikTok sta ha intenzione di introdurre una la nuova etichetta “Generato dall’IA”. Questa viene applicata in automatico a tutti i contenuti che il sistema riconosce come creati o modificati dall’intelligenza artificiale. Infine, tutti i prodotti TikTok che utilizzando questa tecnologia, come ad esempio gli effetti, verranno rinominati con l’aggiunta di “AI” nel nome. Lo scopo è quello di massimizzare la trasparenza e rendere gli utenti più consapevoli in merito a ciò che riguarda l'uso dell'AI nella piattaforma.