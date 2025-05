TikTok integra SoundCloud: nuova era per la scoperta musicale

Un miliardo di brani salvati, quattro piattaforme di streaming musicale supportate e un ecosistema in continua evoluzione: questi sono i numeri che confermano il ruolo centrale di TikTok nella trasformazione del panorama musicale globale. Con l'annuncio della sua recente collaborazione con SoundCloud, TikTok rafforza ulteriormente la sua posizione come piattaforma leader nella scoperta musicale.

Una nuova integrazione

La nuova integrazione espande la funzionalità "Aggiungi all'app musicale", introdotta lo scorso anno, che consente agli utenti di salvare con un solo clic i brani scoperti durante la navigazione. Inizialmente disponibile per Spotify, Apple Music e Amazon Music, questa funzione ora supporta anche SoundCloud, offrendo agli utenti una nuova opzione per arricchire le proprie playlist.

SoundCloud, tramite il suo blog ufficiale, ha comunicato che i brani salvati saranno aggiunti automaticamente alla playlist predefinita della piattaforma. Inoltre, l'app selezionata per il primo salvataggio diventerà quella predefinita per le operazioni future, con la possibilità di modificare questa preferenza in qualsiasi momento tramite le impostazioni di TikTok.

Un vantaggio per entrambe le aziende

Questa integrazione non è solo un vantaggio per gli utenti, ma rappresenta anche un significativo passo avanti per entrambe le aziende. TikTok, già noto per il suo impatto sulla viralità dei brani, consolida la sua posizione come piattaforma di integrazione musicale. D'altra parte, SoundCloud beneficia di una maggiore visibilità e della possibilità di attrarre nuovi utenti, grazie alla sinergia con un ecosistema digitale in costante espansione.

Le novità in SondCloud

In parallelo, SoundCloud ha introdotto una nuova funzionalità denominata "Move Your Music", che permette agli utenti di trasferire playlist e brani preferiti da altre piattaforme di streaming, come Spotify, Apple Music, YouTube Music, TIDAL, Deezer e Amazon Music. Questo strumento facilita la migrazione verso SoundCloud, semplificando il processo per chi desidera esplorare nuove opzioni di ascolto. La collaborazione tra TikTok e SoundCloud non è solo una strategia commerciale, ma un esempio di come le piattaforme digitali possano lavorare insieme per migliorare l'esperienza utente.