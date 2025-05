TikTok: in arrivo una nuova funziona che cambierà le live streaming

TikTok sta lavorando ad una nuova funzionalità che introduce i messaggi privati (DM) in tempo reale. Questa innovazione, denominata "LIVE setup for client acquisition", permette ai creator di attivare un pulsante call-to-action durante le dirette, invitando gli spettatori a inviare messaggi privati. Il risultato? Una comunicazione più immediata e diretta tra streamer e pubblico.

Come funzionano i DM durante le live?

La nuova funzionalità che introduce i DM durante le live offre un duplice vantaggio. Da un lato, i creator possono acquisire lead in modo più efficace, trasformando le conversazioni private in opportunità commerciali. Dall'altro, gli utenti possono godere di un'esperienza più interattiva e personalizzata, aumentando il loro coinvolgimento durante le dirette. Questo strumento si presenta come una soluzione ideale per brand e influencer che vogliono migliorare la loro connessione con il pubblico.

Con oltre 100 milioni di creator previsti in diretta nel 2024 e 46 milioni di nuovi streamer, le live streaming stanno diventando un pilastro nell'ecosistema di TikTok. La piattaforma sta puntando a replicare nei mercati occidentali il successo del live commerce in Cina, dove Douyin, la versione cinese di TikTok, genera un business da 500 miliardi di dollari grazie allo shopping in diretta. Questo approccio si è già dimostrato efficace durante eventi come il Black Friday, che ha visto triplicare le vendite in-app, e in mercati emergenti come il Sud-Est asiatico.

Il futuro del social commerce

Il social commerce, unendo intrattenimento e shopping, è il futuro del commercio digitale, e TikTok è in prima linea in questa trasformazione. La piattaforma non solo fornisce un canale per le vendite dirette, ma crea anche un ecosistema in cui gli utenti possono scoprire prodotti, interagire con i creator e acquistare tutto senza lasciare l'app. Sebbene il modello sia ancora in fase di sviluppo nei mercati occidentali, i segnali di crescita sono promettenti, con un interesse sempre maggiore per lo shopping in-app.

La strategia di TikTok è chiara: sfruttare l'interattività e l'immediatezza delle live streaming per consolidare la sua posizione come leader nel settore del social commerce. Con strumenti innovativi come i DM durante le dirette, la piattaforma non solo arricchisce l'esperienza utente, ma apre anche nuove strade per il successo commerciale dei creator. In un mondo sempre più digitale, TikTok dimostra di saper combinare intrattenimento e commercio in un modo unico e vincente.