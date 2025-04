TikTok espande le opzioni di sicurezza per gli annunci pubblicitari

TikTok si evolve per garantire un ambiente pubblicitario più sicuro e controllabile, rispondendo alle esigenze di inserzionisti sempre più attenti alla coerenza del proprio messaggio di marca. La piattaforma social ha recentemente introdotto una serie di strumenti avanzati per la brand safety, ampliando le opzioni di controllo e collaborazione con partner di verifica esterni.

Tra le novità principali, spiccano due funzionalità rivoluzionarie: le Video Exclusion Lists e le Profile Feed Exclusion Lists. Questi strumenti consentono ai brand di escludere contenuti specifici o profili utente dalla distribuzione dei propri messaggi pubblicitari, offrendo un livello di personalizzazione e sicurezza senza precedenti.

"TikTok Video Exclusion List permette di escludere determinati video dall'apparire accanto agli annunci pubblicitari, con aggiornamenti quasi in tempo reale", ha spiegato la piattaforma nelle sue note ufficiali. Questa funzionalità rappresenta un passo avanti nella gestione della sicurezza degli annunci, poiché garantisce che i contenuti promozionali non siano associati a video che potrebbero risultare inappropriati o incoerenti con i valori del brand. Parallelamente, la Profile Feed Exclusion List offre la possibilità di bloccare la distribuzione pubblicitaria accanto a profili specifici identificati tramite username.

Il valore delle pubblicità sulle piattaforme social

Per semplificare ulteriormente il processo di identificazione dei contenuti problematici, TikTok ha stretto partnership strategiche con aziende leader nel settore della verifica pubblicitaria, come Integral Ad Science, DoubleVerify e Zefr. Questi partner forniscono elenchi di esclusione predefiniti basati su criteri specifici, aiutando i brand a gestire in modo efficace le esclusioni e a proteggere la propria immagine.

Un ulteriore tassello nell'ecosistema della pubblicità di TikTok è rappresentato dal nuovo "Brand Safety and Suitability Playbook", un manuale completo di 43 pagine che illustra dettagliatamente tutti gli strumenti di verifica disponibili. Il documento, scaricabile dal sito ufficiale, include casi studio ed esempi pratici, fornendo agli inserzionisti una guida preziosa per ottimizzare le proprie campagne pubblicitarie.

Questa mossa strategica di TikTok si inserisce in un contesto digitale in cui la sicurezza e l'affidabilità delle piattaforme pubblicitarie sono diventate priorità assolute per i brand. Con l'introduzione delle Video Exclusion Lists e delle Profile Feed Exclusion Lists, la piattaforma non solo risponde alle crescenti preoccupazioni degli inserzionisti, ma si posiziona anche come leader nel garantire un ambiente pubblicitario responsabile.