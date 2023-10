Ticwatch Pro 5 al PREZZO più BASSO con il COUPON di 72€ su Amazon

Approfitta di questa interessantissima promozione che trovi adesso su Amazon per avere uno dei migliori smartwatch in circolazione a un prezzo vantaggioso. Metti subito nel tuo carrello Ticwatch Pro 5 a soli 282,86 euro, invece che 354,86 euro, applicando il coupon in pagina.

Non perdere tempo perché a una cifra di questo tipo lo vorranno tutti e quindi le unità disponibili a breve non ci saranno più. Anche perché in questo momento puoi risparmiare la bellezza di 72 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Ticwatch Pro 5: tante modalità sportive e GPS integrato

Le caratteristiche che rendono questo uno dei migliori smartwatch in circolazione sono tante ma andiamo per ordine. Se sei uno sportivo, o comunque vuoi mantenerti in forma, potrai avvalerti delle oltre 100 modalità sportive professionali. Ha una bussola, un barometro e il GPS integrati per andare ovunque senza problemi.

È dotato di Wear OS by Google che garantisce fluidità e velocità per utilizzare tutte le app che vuoi. Ad esempio avrai la possibilità di aggiungere le tue carte a Google Wallet e pagare con l'orologio. Puoi ascoltare la musica da YouTube e cambiare i quadranti scegliendone ogni giorno uno diverso. Inoltre è resistente all'acqua fino a 5 ATM e ha una batteria in grado di durare per 80 ore.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Per cui non aspettare che l'offerta scada. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Ticwatch Pro 5 a soli 282,86 euro, invece che 354,86 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

