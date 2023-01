TicWatch Pro 3 Ultra, lo smartwatch è offerto ad un prezzo incredibile su Amazon

Quando si parla di smartwatch, il TicWatch Pro 3 Ultra rappresenta una via di mezzo quasi ideale. Perfetto per chi vuole un assaggio di tutto, ma non necessariamente il massimo di qualcosa in particolare. Il TicWatch Pro 3 è un orologio di fascia alta nell'aspetto e nella sensazione grazie al suo schermo OLED da 1,4 pollici. Che si tratti di controllare le statistiche sulla salute o le previsioni del giorno, lo schermo sarà sempre chiaro e luminoso. Acquistalo su Amazon a soli 253,99€ invece di 359,99€.

Il quadrante dell'orologio è personalizzabile e offre una quantità considerevole di opzioni tra cui scegliere. Tramite l'app Mobvoi, si può persino scegliere di utilizzare la propria foto personale come quadrante dell'orologio. Per risparmiare energia elettrica quando lo schermo non viene utilizzato, l'orologio passa a una modalità monocromatica sempre attiva. Anche se esiste un'opzione "Always On" per il display, potrebbe non valere la pena di sceglierla rispetto al display monocromatico, più efficiente dal punto di vista energetico, poiché mostra semplicemente l'ora e non l'intero quadrante dell'orologio.

Il touch screen è un piacere da usare perché è molto sensibile e le sue dimensioni lo rendono sufficiente per una digitazione precisa. Questo orologio ha un grado di protezione IP68, il che significa che può essere immerso in acqua fino a 30 minuti a una profondità di 1,5 metri. Sul lato destro del TicWatch Pro 3 si trovano due pulsanti. Quando viene toccato, il pulsante superiore consente di accedere al cassetto delle applicazioni; quando viene tenuto premuto, viene attivato Google Assistant. Se premuto, il pulsante inferiore apre la schermata iniziale; se tenuto premuto, può avviare qualsiasi app.

Il TicWatch Pro 3 ha un cinturino in silicone attraente e confortevole. Il peso complessivo dell'orologio è di soli 42 g, il che lo rende abbastanza leggero da poter essere indossato tutto il giorno e durante gli esercizi. La riserva di carica di tre giorni dello smartwatch TicWatch Pro 3 è una delle sue caratteristiche più impressionanti. In modalità Essential, il display monocromatico sempre acceso consente all'orologio di funzionare per 45 giorni con una sola carica. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

