TicWatch GTH: smartwatch FANTASTICO al 48% su Amazon

Se vuoi al polso uno smartwatch che abbia tantissime funzioni e con un ottimo display, senza spendere un occhio della testa, allora dai un'occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello TicWatch GTH a soli 20,99 euro, invece che 39,99 euro.

Grazie a questo sconto del 48% avrai un notevole risparmio e soprattutto riuscirai a ottenere un ottimo wearable. È dotato di un bellissimo display da 1,55 pollici che ti permetterà di monitorare il tuo stato di salute e di svolgere diversi allenamenti per mantenerti in forma. Ha un'ottima batteria ed è resistente all'acqua.

TicWatch GTH: a questo prezzo è da prendere al volo

Non c'è dubbio, a questo prezzo è un vero affare. TicWatch GTH ha un design elegante, con un ampio display a colori ad alta risoluzione che ti garantirà una perfetta visibilità anche alla luce del sole. Oltre a essere leggero e comodo potrai anche personalizzare i quadranti scegliendo tra più di 40 sfondi preimpostati, oppure caricando un'immagine a tua scelta.

Potrai ricevere notifiche di messaggi e chiamate in arrivo direttamente al tuo polso. Controlla la musica sul tuo smartphone con un semplice tocco sul display. Mantieniti in forma scegliendo tra le 14 modalità sportive disponibili e tiene traccia della frequenza cardiaca o dell'ossigeno del sangue nel tuo corpo. È resistente all'acqua fino a 50 m e quindi potrai usarlo tranquillamente anche per nuotare. Grazie alla super batteria potrai usarlo fino a 10 giorni consecutivi con una sola ricarica.

Approfitta anche tu di questa strepitosa offerta, ma fai presto perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo TicWatch GTH a soli 20,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

