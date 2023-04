Ticwatch E3: splendido smartwatch a prezzo WOW (-60€)

Oggi voglio parlarti di questa offerta che ho scovato su Amazon per avere un bellissimo smartwatch a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di listino. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Ticwatch E3 a soli 144,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, in questo momento puoi risparmiare 69 euro sul totale. Davvero niente male, soprattutto perché questo smartwatch è davvero di un livello top.

Ticwatch E3: chiamate, pagamenti e GPS, tutto dal polso

Il bellissimo Ticwatch E3 si presenta con uno schermo circolare da 1,3 pollici e un vetro curvo 2,5D, un cinturino in silicone, per un peso complessivo di appena 32 grammi. È dotato della piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 con sistema a doppio processore Mobvoi. Il che garantisce prestazioni veloci e fluide. Ha il GPS integrato per tracciare i percorsi delle tue attività sportive con precisione, senza usare lo smartphone. E ovviamente può monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca, l'ossigeno del sangue, lo stress e le fasi del sonno.

Possiede un altoparlante e un microfono integrati che ti permettono di fare e di rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Con la funzione NFC puoi pagare con Google Pay e ha oltre 100 modalità di allenamento professionale. È resistente all'acqua con certificazione IP68, per cui lo puoi usare anche per fare nuoto.

Insomma è davvero un portento e a questo prezzo un vero affare. Per cui dirigiti su Amazon e acquista il tuo Ticwatch E3 a soli 144,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.