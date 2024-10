Threads: viene introdotto lo "stato d'attività online", tutti i dettagli

Threads, il social network di Meta, ha introdotto una nuova funzionalità che permette di visualizzare lo stato di attività online degli utenti. Questa opzione, denominata "stato di attività", consente di sapere chi è attivo in quel momento, mostrando l'indicazione accanto alla foto del profilo sia nel feed che sulla pagina del profilo. L'obiettivo, come spiegato da Adam Mosseri, a capo di Threads, è facilitare l'interazione tra le persone, rendendo più semplice avviare conversazioni in tempo reale.

La funzione può rivelarsi utile per chi desidera connettersi con altre persone in modo immediato, ma potrebbe anche sollevare dubbi in merito alla privacy. Per fortuna, chi preferisce mantenere una maggiore riservatezza ha la possibilità di disabilitare questa opzione tramite le impostazioni del proprio account, impedendo così agli altri utenti di vedere quando sono online.

Una novità che potrebbe non essere gradita a molti utenti

Nonostante l'annuncio ufficiale, sembra che lo stato di attività non sia ancora disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma. Questo potrebbe dipendere da un problema tecnico o, più probabilmente, dal fatto che l'implementazione globale della funzione è ancora in corso. Anche una volta resa accessibile a tutti, è possibile che molti decidano di mantenerla disattivata, preferendo non condividere pubblicamente la propria presenza online.

Sebbene lo stato di attività possa rappresentare un modo utile per stimolare conversazioni e costruire nuove relazioni, potrebbe non essere gradito da chi tiene particolarmente alla propria privacy. La possibilità di sapere sempre chi è connesso in un dato momento potrebbe infatti creare un senso di invasione, soprattutto per coloro che prediligono un utilizzo più discreto della piattaforma o che non vogliono sentirsi obbligati a rispondere subito ai messaggi. La scelta di mostrare o meno il proprio stato di attività online su Threads dipende esclusivamente dalle preferenze personali degli utenti. La piattaforma offre così un ulteriore strumento per personalizzare l’esperienza social.