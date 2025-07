Threads introduce messaggi diretti e Highlighter per un'esperienza social autonoma

La piattaforma Threads, sviluppata da Meta, sta intraprendendo un percorso di trasformazione significativa, consolidando la propria indipendenza da Instagram e posizionandosi come un'entità autonoma nel panorama dei social network. Questa evoluzione si concretizza con l'introduzione di due importanti novità: i messaggi diretti integrati e la funzionalità Highlighter.

Threads: il nuovo sistema di DM

Fino a poco tempo fa, gli utenti di Threads erano obbligati a utilizzare Instagram per inviare messaggi privati, un limite che ostacolava la fluidità dell'esperienza d'uso. Ora, con l'integrazione dei messaggi diretti, la comunicazione tra follower reciproci diventa più semplice e diretta.

Questa funzione, inizialmente disponibile solo per gli utenti maggiorenni, garantisce alti standard di privacy e sicurezza. Inoltre, Meta ha annunciato l'arrivo imminente di ulteriori miglioramenti, tra cui messaggi di gruppo e strumenti avanzati per la gestione della posta in arrivo, come filtri e controlli per evitare interazioni indesiderate.

Threads: ecco gli Highlighter

Un'altra innovazione di rilievo è Highlighter, una funzionalità che mette in evidenza i temi più discussi, sottolineandoli in giallo nelle sezioni esplorative. Questo strumento è progettato per favorire conversazioni più autentiche e coinvolgenti, distinguendosi da opzioni simili offerte da piattaforme concorrenti come X. Con Highlighter, Threads punta a migliorare l'interazione tra gli utenti, promuovendo un ambiente digitale più sano e costruttivo.

Threads: non più uno spin-off di Instagram

Questi aggiornamenti segnano un chiaro passo avanti verso l'affrancamento di Threads dall'etichetta di semplice "spin-off di Instagram". La strategia di Meta è evidente: posizionare Threads come un'alternativa credibile a piattaforme consolidate come X e Bluesky, grazie a un'esperienza utente ottimizzata e un maggiore focus sul benessere mentale degli utenti.

La scelta di concentrarsi su funzionalità che migliorano la qualità delle interazioni dimostra un impegno verso un ecosistema digitale più sostenibile ed autonomo. Entrando nel suo terzo anno di vita, Threads sembra determinato a costruire un'identità propria.