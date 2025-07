Threads introduce la registrazione tramite Facebook: novità e impatti sull’esperienza utente

L’ecosistema dei social network si arricchisce di una novità: Threads, la piattaforma sviluppata da Meta per presidiare il segmento delle conversazioni testuali, introduce la possibilità di iscriversi utilizzando il proprio account Facebook. Un cambiamento che segna un passo importante verso l’indipendenza del servizio, storicamente legato all’accesso tramite Instagram, e che mira a ridefinire l’esperienza utente attraverso nuove modalità di onboarding e integrazione tra piattaforme.

La conferma di questa evoluzione arriva direttamente da un articolo di supporto pubblicato da Meta e rilanciato da Social Media Today. La decisione rappresenta una svolta strategica: se fino ad ora l’accesso a Threads era vincolato all’utilizzo delle credenziali Instagram, ora la piattaforma si apre all’intero ecosistema Meta, ampliando le possibilità di integrazione piattaforme e ponendo le basi per una fruizione più fluida e personalizzata.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la registrazione tramite Facebook su Threads consentirà agli utenti di sfruttare “funzionalità condivise” tra le due piattaforme. Questo significa che, una volta creato un profilo Threads tramite Facebook, le informazioni personali saranno integrate tra i due servizi, semplificando l’accesso e favorendo la continuità tra le esperienze digitali offerte da Meta.

In particolare, la società sottolinea che se si crea un profilo Threads con il proprio account Facebook, sarà possibile poi combinare le informazioni tra Threads e Facebook, delineando un nuovo scenario di interoperabilità e scambio dati tra le proprietà digitali del gruppo.

Un contesto sempre più competitivo

La mossa di Meta si inserisce in un contesto competitivo particolarmente acceso, dove la capacità di offrire un’esperienza di onboarding flessibile e personalizzata può fare la differenza nella conquista di nuove fasce di utenza. Non a caso, la piattaforma si propone come alternativa a X e Bluesky, due player già affermati nel settore delle conversazioni testuali.

Tuttavia, l’apertura verso Facebook risponde anche a una serie di critiche emerse nei mesi scorsi: molti utenti avevano lamentato una scarsa qualità dei contenuti consigliati su Threads, imputando il problema all’importazione automatica dei follower da Instagram, un social storicamente più orientato all’immagine che al testo.