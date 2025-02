Threads introduce la condivisione dei feed personalizzati: i dettagli

Threads si arricchisce di una nuova funzionalità che permette agli utenti di condividere i propri feed personalizzati con gli altri membri della piattaforma. Questa novità offre maggiore libertà nella gestione dei contenuti, consentendo di diffondere più facilmente i propri interessi.

In precedenza, i feed personalizzati erano visibili esclusivamente a chi li creava, rappresentando uno strumento utile per organizzare e seguire determinati argomenti o account in modo privato. Con l'ultimo aggiornamento, invece, è possibile renderli accessibili ad altri, ampliando le possibilità di interazione e condivisione. Gli utenti possono ora esplorare e aggiungere ai propri preferiti i feed creati da altri, arricchendo la loro esperienza sulla piattaforma.

Per rendere pubblico un feed, è sufficiente accedere alle impostazioni specifiche, selezionare la voce di modifica e attivare l'opzione che ne consente la visibilità a tutti. Una volta reso disponibile, il feed apparirà all’interno di una nuova sezione del profilo, denominata "Feed", dove sarà facilmente consultabile da chiunque visiti la pagina dell’utente.

Come può avvenire la condivisione del Feed?

La condivisione può avvenire in diversi modi. È possibile pubblicare un’anteprima direttamente sul proprio profilo utilizzando l’apposita funzione di citazione oppure distribuire il link del feed affinché altri utenti possano accedervi con un semplice clic. Questa novità offre un nuovo livello di interazione all’interno della piattaforma, favorendo la creazione di community attorno a interessi comuni e facilitando la scoperta di contenuti di qualità.

L’aggiornamento si inserisce in un percorso di costante evoluzione di Threads, che continua a introdurre strumenti per migliorare l’esperienza degli utenti. La possibilità di condividere feed personalizzati arriva pochi mesi dopo il lancio ufficiale dell’applicazione e rappresenta un passo significativo verso una maggiore personalizzazione e apertura della piattaforma.

Nel frattempo, Meta ha recentemente annunciato un’altra importante novità: l’integrazione della pubblicità all’interno di Threads. Questo cambiamento segna un passaggio rilevante per la sostenibilità economica del servizio, delineando il futuro dell’app come uno spazio sempre più strutturato per la condivisione e la monetizzazione dei contenuti.