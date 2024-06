Threads: Fediverse è ora disponibile in Beta in oltre 100 paesi

Meta ha annunciato che gli utenti di età pari o superiore a 18 anni possono attivare la condivisione Fediverse sul proprio profilo Threads. Ciò permetterà comunicare attraverso piattaforme supportate come Mastodon. Come riportato dall’azienda, l'esperienza beta di Fediverse è ora disponibile agli utenti di oltre 100 paesi. Parlando dell'aggiornamento in un post sul blog, Meta ha dichiarato: “a partire da oggi, gli utenti di Threads che attivano la condivisione su Fediverse possono vedere e mettere mi piace alle risposte di persone su altri server, come Mastodon, direttamente in Threads. Stiamo inoltre espandendo la disponibilità dell'esperienza beta di fediverse a più di 100 paesi e speriamo di implementarla presto ovunque”. Per vedere se la funzionalità è arrivata sul tuo dispositivo, basta accedere alla pagina del profilo Threads, poi toccare Impostazioni e, infine, Account. Infine, si dovrà selezionare l'opzione "Condivisione Fediverse" e seguire i passaggi.

Threads: per le condivisioni su Fediverse necessario profilo pubblico

Meta ha iniziato a testare l'integrazione di Fediverse nel dicembre 2023 e la beta è stata lanciata negli Stati Uniti pochi mesi dopo. Si tratta di una rete di social media aperta e decentralizzata costruita sul protocollo ActivityPub. Gli utenti di altri server supportati da Fediverse, come Mastodon, possono seguire il profilo Threads, interagire con i tuoi post e condividerli con persone all'interno o all'esterno del loro server. Ciò è simile al modo in cui la posta elettronica consente agli utenti di comunicare tra loro indipendentemente dal servizio che utilizzano. Tuttavia, è necessario un profilo pubblico per condividere post su Fediverse ed essere individuabile dagli utenti di altri server. Sebbene i server siano interconnessi, ciascun server indipendente può avere un insieme diverso di utenti, contenuti e regole. Ciò significa che le normative di Meta non si applicheranno a quei server che possono utilizzare le informazioni a loro discrezione.

L'azienda avverte che è possibile disattivare la condivisione di Fediverse in qualsiasi momento. Tuttavia, non garantisce che i contenuti degli utenti verranno rimossi da altri server dopo aver inviato una richiesta. Ad esempio, se si modifica o si elimina un post precedentemente condiviso su Fediverse, tali modifiche potrebbero o meno apparire su altri server.