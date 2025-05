Threads: al lavoro per diventare indipendente da Instagram per gli utenti europei

Nuova fase per Threads, il social network testuale di Meta. La piattaforma sta progressivamente abbandonando il legame con Instagram, consentendo agli utenti europei di effettuare la registrazione senza Instagram, utilizzando semplicemente email o numero di telefono. Questo segna un cambiamento significativo nella strategia della compagnia, che punta a garantire maggiore indipendenza agli utenti e un'esperienza più personalizzata.

Threads diventa sempre più autonomo

Il nuovo programma pilota lanciato da Meta rappresenta un passo avanti nella trasformazione di Threads in una piattaforma autonoma. Grazie a questa iniziativa, gli utenti europei possono creare profili utilizzando credenziali alternative, svincolandosi dal social fotografico. Questa nuova modalità di iscrizione permette di scegliere username diversi e di costruire un’identità unica sulla piattaforma, completamente separata da quella utilizzata su Instagram.

Il processo di separazione tra Threads e Instagram non è una novità assoluta. Già a novembre dello scorso anno, Adam Mosseri, responsabile del progetto, aveva annunciato la rimozione dei dati grafici di Instagram dalla procedura di iscrizione. Sebbene i suggerimenti di contenuti continuino a essere parzialmente basati sui dati di Instagram, l’obiettivo dichiarato è quello di rendere Threads una piattaforma completamente autonoma, capace di competere con i giganti del settore.

Ulteriori funzionalità

Threads sta introducendo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza utente. Tra queste, i feed personalizzati rappresentano un importante aggiornamento, offrendo agli utenti la possibilità di organizzare i contenuti in base alle proprie preferenze. Inoltre, la revisione della politica sui contenuti politici mira a rendere la piattaforma un luogo più inclusivo e adatto a discussioni di qualità.

Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia di Meta, che mira a posizionare Threads come un diretto concorrente di X e Bluesky. La piattaforma si sta specializzando in conversazioni testuali e aggiornamenti in tempo reale, consolidando la sua posizione nel panorama dei social network. Con un traguardo impressionante di 350 milioni utenti attivi mensili, Threads dimostra un crescente interesse da parte del pubblico, confermando il suo potenziale come alternativa solida nel settore.

La strategia di Meta non si limita solo all’aspetto tecnico, ma punta anche a differenziarsi dalle altre piattaforme emergenti. Con un approccio focalizzato su interazioni autentiche e un ambiente testuale più dinamico si propone come un’alternativa nel mondo dei social network.