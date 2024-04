Thomas Shelby, l'iconico protagonista di Peaky Blinders in versione Funko POP ad un PREZZO TOP

Il Funko POP di Thomas Shelby è un oggetto da collezione di dimensioni ideali, con un'altezza di circa 9,5 cm, che si integra perfettamente con altri oggetti da collezione e si adatta alla perfezione alla vetrina o alla scrivania di ogni appassionato.

Realizzato in vinile premium, questo oggetto da collezione è costruito per durare nel tempo, grazie alla sua resistenza e qualità superiori. Garantisce un divertimento duraturo per i fan e i collezionisti, resistendo all'usura quotidiana e conservando intatta la sua bellezza.

Un regalo perfetto per gli appassionati di Peaky Blinders, questa statuetta esclusiva è un'aggiunta imperdibile a qualsiasi collezione di articoli della serie. Ideale per le vacanze, i compleanni o qualsiasi occasione speciale, sarà sicuramente apprezzato da chiunque ami la serie.

Espandete la vostra collezione con questo esclusivo pezzo da esposizione in vinile di Thomas Shelby, aggiungendolo al vostro assortimento di figure Funko POP in crescita. Cercate altri oggetti da collezione rari ed esclusivi per completare il vostro set e arricchire ulteriormente la vostra collezione.

Su Amazon, oggi, viene messo in sconto del 33% il Funko POP di Thomas Shelby, uno dei personaggi delle serie TV più amati di sempre che viene venduto al costo totale e finale di 16€.