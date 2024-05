The Generi su Now: Risparmia e guarda la serie di Maccio Capatonda

Se sei un fan delle commedie dissacranti e anticonvenzionali, devi assolutamente conoscere The Generi, una serie firmata da Maccio Capatonda. Disponibile sulla piattaforma Now, questa esilarante serie è un’esperienza unica che puoi vedere con abbonamento a partire da 6,99 € al mese.

Di cosa parla The Generi su Now

The Generi segue le avventure di Gianfelice Spagnagatti (interpretato da Maccio Capatonda), un uomo di 40 anni intrappolato nella sua zona di comfort. La sua vita cambia radicalmente quando viene improvvisamente catapultato in una serie di generi cinematografici diversi in ogni episodio, affrontando le sfide e gli stereotipi di ciascun genere.

Gli otto episodi di The Generi, ciascuno della durata di 30 minuti, attraversano diversi generi cinematografici, dal Western all'Horror, dal Fantasy alla commedia sexy italiana, fino all'universo dei supereroi e al noir.

La serie vanta un cast brillante, oltre a Maccio Capatonda, con volti noti come Herbert Ballerina, Antonia Truppo, Rupert Sciamenna e Alvaro Vitali, tutti abili nel creare personaggi indimenticabili e grotteschi.

Per abbonarti a Now e seguire questa serie puoi cliccare sul pulsante qui sotto e scegliere il Pass Entertainment. Questa piattaforma ti offre flessibilità e convenienza con piani a partire da soli 6,99 € al mese. Oltre a The Generi, puoi accedere a un catalogo ricchissimo di serie, film, documentari e show per tutti i gusti. Grazie all'accessibilità multidispositivo, puoi guardare le tue serie preferite ovunque tu sia, su qualsiasi dispositivo.

Ma non è tutto, se sei appassionato di sport attivando il Pass Sport puoi seguire il grande calcio, la Formula 1, il Moto GP, il tennis, il basket e tanto altro.

Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza di streaming unica e irripetibile. Abbonati oggi stesso a Now e guarda la serie di Maccio Capatonda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.