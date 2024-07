The Eras Tour arriva in Italia: hai già visto il film-concerto su Disney+?

Sabato 13 e domenica 14 luglio, allo Stadio Meazza di Milano, andranno in scena le due date del tour europeo The Eras Tour di Taylor Swift. Come era facile prevede, i biglietti del concerto sono terminati nel giro di pochi minuti.

E se anche tu hai dovuto rinunciare al sogno di partecipare dal vivo allo spettacolo evento della pop-star americana, puoi sempre rimediare guardando il film-concerto The Eras Tour sulla piattaforma streaming Disney+. Per vedere la pellicola occorre attivare uno dei piani disponibili del servizio, a partire da 5,99 euro al mese (Standard con pubblicità).

Il film-concerto The Eras Tour in streaming su Disney+

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version) è la versione integrale del film concerto dell'artista vincitrice di 14 Grammy Awards. Il contenuto disponibile su Disney+ include il brano Cardigan insieme a quattro canzoni acustiche che non sono presenti nella pellicola cinematografica: Long Live, Love Story, Fifteen, The Best Day.

Si tratta dunque del miglior modo possibile per rivivere le emozioni di un tour che ha battuto ogni tipo di record. Dopo essere uscito lo scorso 15 marzo, nel primo weekend di apertura ha totalizzato qualcosa come 16,2 milioni di ore, diventando il film musicale più visto su Disney+. Il precedente record spettava a Folklore: The Long Pond Studio Sessions, altro documentario di Taylor Swift.

Dopo Milano, il tour proseguirà con tre tappe in Germania (18, 23 e 27 luglio), che anticiperanno il gran finale previsto allo stadio Wembley di Londra il 16 e 17 agosto.

Per vedere il film-concerto The Eras Tour occorre attivare uno dei piani di abbonamento della piattaforma streaming Disney+. Quello più economico - Standard con pubblicità - costa 5,99 euro al mese e propone due visioni in contemporanea e la riproduzione fino a Full HD.

