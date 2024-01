TextAnalysisTool.NET per analizzare file di grandi dimensioni

TextAnalysisTool.NET è un'applicazione gratuita per l'analisi di file di grandi dimensioni. Si tratta di una soluzione pensata per chi ha la necessità di visualizzare e navigare il contenuto di un documento, indipendentemente dalla quantità di dati in esso presenti. Si possono inoltre effettuare delle ricerche. L'output prodotto da questo strumento può essere facilmente manipolato perché vengano mostrate le informazioni desiderate. Questo grazie anche alla possibilità di applicare dei filtri.

Perché utilizzare TextAnalysisTool.NET

L'applicazione è stata sviluppata in base ad una semplice constatazione. In pratica quando si devono analizzare grossi volumi di dati in formato testo identificare le righe rilevanti per le nostre esigenze di ricerca può rivelarsi molto difficile. Questo perché gli editor utilizzati più comunemente offrono nella maggior parte dei casi la sola funzione "Cerca". Chi utilizza un programma come Notepad++, ma anche il semplice Blocco Note di Windows, ha ben presente questo limite.

Diventa così difficile effettuare confronti tra linee, soprattutto se molto distanti tra loro. Ecco perché alcuni editor permettono di creare dei bookmark associati alle linee. Quando però quelle da gestire diventano molto numerose le difficoltà si ripresentano.

Filtri e marker

TextAnalysisTool.NET offre invece dei filtri, definibili dall'utente, con i quali nascondere tutte le linee che non sono importanti per l'analisi corrente. Si possono per esempio filtrare soltanto le righe che presentano una specifica sotto-stringa, quelle che presentano un determinato marker o che corrispondono allo schema di un'espressione regolare. A ciascun filtro si possono associare colori differenti per testi e sfondi in modo da semplificare la lettura.

Nello stesso modo si possono indicare all'editor le caratteristiche delle linee che non si vogliono visualizzare.

I filtri creati da un utilizzatore possono essere salvati e caricati quando servono, permettendone il riutilizzo.

TextAnalysisTool.NET semplifica inoltre la navigazione interna ai file permettendo di contrassegnare le linee attraverso 8 differenti tipi di marker. Una vola che una linea viene associata ad un segno, ci si può spostare facilmente tra quelle che presentano lo stesso marker o visualizzare quelle contrassegnate con uno dei marker scelti.