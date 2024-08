Terza giornata Serie B 2024/2025: le partite e dove vederle in streaming

La Serie B 2024/2025 non si ferma e riparte subito con la terza giornata, la prima infrasettimanale. Si comincia domani, 27 agosto, con ben 7 partite in contemporanea: programma che sarà completato poi mercoledì 28 agosto dalle restanti 3.

Terza giornata Serie B 2024/2025: il programma completo

Questo il programma completo della terza giornata di Serie B 2024/2025:

Martedì 27 agosto ore 20.30

Bari-Sassuolo

Carrarese-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Cremonese-Palermo

Frosinone-Modena

Reggiana-Brescia

Salernitana-Sampdoria

Mercoledì 28 agosto ore 20.30

Cesena-Catanzaro

Cosenza-Spezia

Juve Stabia-Mantova

