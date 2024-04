Tendenze innovative delle crypto: Chainlink, Bittensor e Rebel Satoshi Arcade

Il settore delle criptovalute è dinamico e in continua evoluzione, con la nascita di nuove tendenze e tecnologie. Tre tendenze innovative - la tokenizzazione dei RWA, l'AI e il gaming - hanno catturato l'interesse della community delle criptovalute e sono guidate da tre altcoin: Chainlink, Bittensor e Rebel Satoshi Arcade, rispettivamente.

Rebel Satoshi Arcade (RECQ) guida il futuro del gaming con criptovalute

Il settore del gaming online con criptovalute sta crescendo a un ritmo incredibile e si prevede che raggiungerà i 615 miliardi entro il 2030. Rebel Satoshi Arcade (RECQ) non è solo un altro gioco blockchain, ma un ecosistema progettato per portare una maggiore decentralizzazione nel mercato. L'unico scopo di Rebel Satoshi Arcade è quello di potenziare i giocatori e ridurre la centralizzazione nel settore dei giochi.

L'ecosistema sarà caratterizzato da diversi migliori giochi play to earn, a cui se ne aggiungeranno altri per aumentare le opportunità di guadagno dei giocatori. Entrando a far parte della community di Rebel Satoshi, i giocatori ottengono il controllo dei loro guadagni e degli asset, compresi migliori NFT, strumenti di gioco, personaggi e vincite. I giocatori vengono inoltre integrati nel processo decisionale del progetto, favorendo un ecosistema più inclusivo.

Come ecosistema costruito per decentralizzare il gaming con criptovalute, Rebel Satoshi Arcade mostra grandi segnali. Lo si può già vedere nella ICO di criptovalute di Rebel Satoshi Arcade, dove sono già stati venduti oltre 339 milioni di token. RECQ, il token nativo della piattaforma, ha attualmente un prezzo di 0,0037 $.

Chainlink (LINK) guadagna trazione nella tokenizzazione dei RWA

Outlier Ventures ha recentemente pubblicato un'accurata relazione in cui afferma che la tokenizzazione degli asset del mondo reale potrebbe raggiungere un valore di mercato di 10-15 bilioni di dollari entro il 2030. Chainlink (LINK) è una delle migliori criptovalute che è strategicamente posizionata per guidare l'evoluzione. La rete Oracle altamente avanzata di Chainlink la rende la blockchain preferita per la tokenizzazione dei RWA.

Inoltre, il CEO di Chainlink Labs ha annunciato che le principali banche hanno già iniziato a tokenizzare i RWA. Ha dichiarato che più di 40 istituti in tutto il mondo stanno lavorando con Chainlink Labs alla tokenizzazione dei RWA. LINK è già uno dei migliori altcoin, con un prezzo di 17 $ e una capitalizzazione di mercato di oltre 10 miliardi di dollari.

Crescita di Bittensor (TAO) per decentralizzare l'accesso ad AI e ML

Bittensor (TAO) è un protocollo distribuito progettato per creare, addestrare, condividere e scambiare modelli di intelligenza artificiale e linguaggio macchina. La rete Bittnsor è un sistema di sottoreti che comprende minatori che risolvono problemi di intelligenza artificiale, validatori che verificano le soluzioni dei minatori e utenti finali.

Uno degli obiettivi principali di BitTensor è quello di creare un mercato puro per l'intelligenza artificiale. Il progetto mira a incentivare i consumatori e ha reso il token AI uno dei migliori. TAO è aumentato di oltre il 140% negli ultimi 90 giorni e ha un prezzo di 570 $.

Considerazioni finali

Chainlink, Bittensor e Rebel Satoshi Arcade sono alla guida di tre delle tendenze più innovative nello spazio delle criptovalute. Queste tecnologie potrebbero renderli dei migliori altcoin, in quanto hanno il potenziale per rivoluzionare i rispettivi settori.

In collaborazione con LocxLabs

