Telecamere di sicurezze Blink in sconto del 45% su Amazon

La selezione di telecamere di sicurezza domestica di Amazon è cresciuta costantemente dopo l'acquisizione di Blink. A prima vista, abbiamo la telecamera Blink Outdoor sembra più elegante della Blink XT2. Tuttavia, è ancora molto impermeabile, il che la rende adatta all'uso in qualsiasi ambiente esterno. La telecamera Blink Outdoor ha un livello di protezione IP65, il che significa che è resistente a polvere, acqua e altri liquidi e solidi. Acquistalo ora su Amazon a soli 169,99€ invece di 309,99€

La telecamera Blink Outdoor è in grado di resistere a temperature comprese tra - 20 gradi e 45 gradi Celsius. Il modulo Sync delle telecamere Blink, utilizzato per la sincronizzazione con il cloud e il salvataggio dei video, è stato aggiornato al modulo Sync 2. Grazie al nuovo Sync Module 2, Blink Outdoor può ora registrare da ben dieci telecamere contemporaneamente.

Oggigiorno la maggior parte delle telecamere di sicurezza è già dotata di una funzione audio bidirezionale, ma è fondamentale che lo sia. Blink Outdoor ti permette di comunicare direttamente con gli addetti alle consegne o alla manutenzione grazie al microfono e all'altoparlante integrati nella telecamera. Si stima che due batterie AA possano alimentare il Blink Outdoor per due anni. La nitidezza dei video HD a 1080p di Blink Outdoor è stata un grande vantaggio, ma il campo visivo diagonale di 110 gradi della videocamera può risultare troppo piccolo. Anche se la videocamera non è in grado di effettuare uno zoom ottico è possibile comunque catturare dettagli più fini effettuando lo zoom tramite l'app Blink Home.

Poiché Amazon è proprietaria di Blink, non deve sorprendere che il Blink Outdoor sia compatibile con l'assistente vocale di Amazon, Alexa. In effetti puoi anche sincronizzare i feed live delle tue telecamere sui tuoi dispositivi Fire TV ed Echo Show, nonché attivare e disattivare le telecamere, controllare gli avvisi e altro ancora. Nonostante le carenze nella visione notturna a infrarossi, la telecamera Blink Outdoor è un ottimo strumento. Puoi approfittare ora dello sconto del 45% e acquistare le telecamere su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.