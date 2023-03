Telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C420S2 ad un prezzo incredibile su Amazon

Le telecamere di sicurezza domestica sono uno strumento sempre più diffuso tra i proprietari di casa per monitorare la loro proprietà e i loro cari. Con così tante scelte disponibili, può essere difficile selezionare un sistema di telecamere di sicurezza che corrisponda al proprio budget e soddisfi le proprie esigenze. Il sistema a due telecamere Tapo C420S2 di TP-Link è un'alternativa degna di nota. In questo articolo daremo un'occhiata più approfondita al sistema e a ciò che lo rende un'ottima scelta per chi cerca una telecamera di sicurezza domestica a basso costo, affidabile e ricca di funzioni. Acquistalo su Amazon a soli 179,99€ invece di 219,00€.

La prima cosa che distingue il TP-Link TapoC420S2 è il suo prezzo. Con 449,95 dollari, il sistema è molto meno costoso di molti altri concorrenti. Ma non lasciatevi ingannare dal prezzo economico: il C420S2 non è a corto di funzionalità. Poiché il sistema a due telecamere incorpora un hub per l'archiviazione locale, non dovrete pagare costosi abbonamenti per l'archiviazione su cloud (anche se sono disponibili se avete bisogno di funzioni aggiuntive). Inoltre, sono inclusi due pacchi batteria ricaricabili, un cavo di ricarica, la ferramenta per il montaggio e un piccolo hub con una connessione di alimentazione e un cavo Ethernet.

L'installazione è semplice. Per configurare le telecamere è sufficiente aprire l'app Tapo e scegliere il modello desiderato dopo aver collegato l'hub alla rete wireless. Grazie alle viti e alle staffe in dotazione, è possibile montare le telecamere all'interno o all'esterno, e le telecamere possono essere regolate facilmente anche con le batterie inserite. Con una risoluzione 2K e fino a 20 fotogrammi al secondo, la qualità video è eccellente. Le telecamere sono inoltre dotate di rilevamento del movimento AI integrato, in grado di riconoscere determinate etichette per ogni evento registrato, come persona, animale, veicolo o movimento. Se viene rilevato un movimento, è possibile ricevere avvisi in tempo reale sul telefono.

Uno svantaggio del C420S2 è il suo campo visivo di 113 gradi. Anche se il campo visivo è inferiore a quello di alcuni concorrenti, la differenza è trascurabile nella pratica. La durata della batteria è un altro piccolo svantaggio. TP-Link afferma che una singola carica può durare fino a 180 giorni, anche se con un uso regolare è più probabile che si tratti di circa quattro mesi. Le batterie, d'altra parte, si ricaricano rapidamente e un'opzione di ricarica solare sarebbe un'ottima aggiunta.

Nel complesso, il sistema a due telecamere Tapo C420S2 di TP-Link è un'ottima opzione per chi cerca una telecamera di sicurezza domestica a basso costo, resistente e ricca di funzioni. La semplicità di installazione, l'elevata qualità dell'immagine e il rilevamento del movimento AI incorporato fanno sì che il sistema si distingua nel mercato competitivo delle telecamere di sicurezza domestiche. Approfitta ora dello sconto del 18% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

