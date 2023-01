Telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C320WS ad un prezzo pauroso su Amazon

TP-Link Tapo C320WS è una telecamera esterna intelligente che vi permetterà di tenere d'occhio la tua casa senza mai uscire di casa. Le telecamere di sicurezza per esterni, come la Tapo C320WS di TP-Link, sono spesso piccole e leggere. Il microfono e l'altoparlante sono protetti dalla pioggia e da altri tipi di umidità grazie all'involucro in plastica bianca con classificazione IP66. Acquistalo su Amazon a soli 49,99€ invece di 69,99€.

Le antenne della telecamera sono posizionate su entrambi i lati, in modo simmetrico. Grazie alla loro flessibilità, possono essere riorientate dopo essere state fissate. Il device può essere collegato in un paio di modi diversi e l'utilizzo del Wi-Fi è l'opzione più semplice. In questa configurazione, la gamma di frequenza della rete è di 2,4 GHz e la velocità massima di trasmissione dei dati è di 150 Mbit/s. È possibile utilizzare un cavo Ethernet per collegare la telecamera, anche se ciò richiede un lavoro supplementare e non è necessario.

Tapo C320WS cattura a colori, anche al buio, grazie all'obiettivo ad alta risoluzione che lascia entrare più luce rispetto agli obiettivi della maggior parte delle altre videocamere. Inoltre, grazie all'illuminazione IR a 850 nm, la telecamera è in grado di rilevare con certezza gli eventi in un raggio di 30 metri.

Per configurare e utilizzare la telecamera, scaricare l'applicazione specializzata dall'App Store o da Google Play. Al termine del download, verrà richiesto di creare un account inserendo il proprio indirizzo e-mail e creando una password. Anche un utente che non ha conoscenze precedenti può seguire le semplici istruzioni per l'installazione e la connessione. Questa procedura non presenta particolari difficoltà o perdite di tempo. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

